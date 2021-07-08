شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أجمل صور للفنان حمادة هلال مع والدته فى الذكرى الأولى لوفاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم حمادة هلال، أمس الأربعاء، الذكرى السنوية الأولى لرحيل والدته، ونشر مقطع فيديو عبر حسابه على إنستجرام، وظهر في الفيديو بجانب والدته وهى على سرير المستشفى، وكتب قائلا:" سنة من عمرى راحت وانتى مش معايا يا أمى والحمد لله راضى ‏الله يرحمك ويرحم كل اللى معاكى الطيبين ‏اللي سبقونا الله يرحمنا جميعا ‏ويجمعنا فى الجنة مع الأنبياء والشهداء والطيبين".

صور حمادة هلال مع والدته على حسابه

وينشردائما حمادة هلال، صورمع والدته الراحلة عبر حسابه على إنستجرام، معبرا عن اشتياقه الشديد لها، كما ينشر أيضا صور تجمعه بها ويرفقه بدعاء لها.



حمادة هلال و والدته



حمادة هلال و والدته



حمادة هلال و والدته



حمادة هلال و والدته

وكان النجم حمادة هلال أدى مؤخرًا مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية، وشارك متابعيه وجمهوره بصورته من أمام بيت الله الحرام مرتديًا زى الإحرام والكمامة تطبيقاً للإجراءات الاحترازية المتبعة مؤخرًا فى دخول المسجد الحرام بسبب فيروس كورونا، وحرص على الدعاء لوالدته المتوفية، وعلق على الصورة عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، قائلاً: "يارب لك الحمد والشكر على كل النعم اللهم اغفر وأرحم امى".

وطرح مؤخرا النجم حمادة هلال كليب أغنيته "مشتاقين" من كلمات محمد إبراهيم، ألحان أحمد زعيم، توزيع وسام عبد المنعم وشارك بالظهور فى هذا الكليب عدد من نجوم الفن والرياضة أبرزهم محمد رياض، هانى سلامة، كريم فهمى، محمد جمعة، إسلام جمال، أحمد زاهر، محمد جمعة، محمد أنور، ومن لاعبى كرة القدم أحمد حسن وأحمد فتحى، تريزيجيه، وكهربا، محمد هانى، حسين السيد، ومن الإعلاميين الذين شاركوا بالظهور أيضا الإعلامى عمرو الليثى، وإبراهيم فايق وأخرج الكليب محمد القاضى.

كما طرح النجم حمادة هلال كليب أغنيته "بحب الجدعنة" عبر قناته الرسمية على يوتيوب، على طريقة أغانى المهرجانات، وهى من كلمات شيندى وكنكة، ألحان حمادة هلال والمدفعجية، توزيع ديزل.