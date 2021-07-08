شكرا لقرائتكم خبر عن مقلب صديقات نجوى فؤاد فى عشش رأس البر كلفها 50 جنيهًا .. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع ازدياد لهيب الصيف وارتفاع درجات الحرارة يلجأ الكثيرون إلى المصايف للاستمتاع بالشواطئ ومياه البحر ومناظره الجميلة ويحملون معهم خلال هذه الفترات أجمل الذكريات وأطرف المواقف والحكايات التى تظل فى ذاكرتهم دائماً، وهناك آخرون أيضاً قد يرتبطون بأعمال ومشاغل تحول بينهم وبين الاستمتاع بالصيف على البلاجات ويضطرون للعمل فى أشد درجات الحرارة ارتفاعاً، وهؤلاء أيضاً يحملون ذكريات كثيرة لهذه الفترات الساخنة التى قد تغير من مزاجهم وتجعلهم أكثر عصبية أو تتسبب لهم فى مواقف لا ينسوها طوال حياتهم.

وكذلك كان نجوم الزمن الجميل يحتفظون بالعديد من الذكريات التى مرت عليهم فى لهيب الصيف أو أثناء قضاء أيامه فى المصايف المختلفة.

وفى عدد نادرمن مجلة الكواكب صدرعام 1961 ذكرت المجلة عدداً من المواقف والذكريات لنجوم الزمن الجميل مع لهيب الصيف، تحت عنوان " الصيف حب ومقالب وذكريات"

وكان من بين المواقف ما حدث مع الفنانة الاستعراضية نجوى فؤاد والتى استأجرت ذات صيف "عشة " فى مصيف رأس البر الذى كان مصيفاً للطبقة الراقية والفنانين، لتقضى فيها فترة من الصيف حيث كانت مرتبطة بالعمل فى بعض الملاهى الليلية هناك.

وفى أحد الأيام تلقت نجوى فؤاد رسالة من بعض صديقاتها فى القاهرة يؤكدن أنهن سوف يزورنها فى رأس البر ويطلبن منها أن تدبر لهن مكاناً للإقامة والمبيت، ولكن مع كثرة الانشغالات نسيت الفنانة الاستعراضية مضمون الرسالة، ولم تنفذ منها شيئاً .

وفى اليوم المحدد لمجيئ صديقاتها غابت نجوى فؤاد وذهبت فى رحلة نيلية مع بعض الصديقات، وعندما عادت فوجئت بموكب الزائرات العزيزات أمام عشتها ينتظرونها وهن فى قمة الغيظ، بينما لم تنطق هى بأى كلمة وهن يصرخن فى وجهها ثائرات بسبب عدم اهتمامها بهن وعدم انتظارهن، وشعرت بالخجل ولم تستطع أن تصرح لهم بأنها نسيت رسالتهن ولم تعمل أى شيئ مما طلبنه، وفى مساء اليوم التالى انصرفت الصديقات إلى القاهرة ، وفوجئت نجوى فؤاد بصاحب العشش يطالبها بمبلغ 50 جنيهاً نظيرإقامة لواحدة من صديقاتها فى عشة بمفردها ونظيرما تناولنه من طعام ومشروبات، مؤكدات له أن عليه تحصيل هذه المبالغ من صديقتهن الفنانة نجوى فؤاد، وهنا أدركت الفنانة الاستعراضية أن صديقاتها أردن أن ينتقمن لنسيانها رسالتهن وأن تكفر عن خطأها بدفع هذا المبلغ الذى كان كبيراً وقتها.