شكرا لقرائتكم خبر عن منتج أراد الاستعانة بخادمته بدلاً منها.. طرائف زينات صدقى مع دور الخادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثيراً ما يحبس المنتجون والمخرجون الفنان فى دور معين فيصبح هذا الدور لصيقاً بالفنان ولا يستطيع التحرر منه، وكان من بين الفنانات اللاتى حصرهن المنتجون فى دورالخادمة بكثير من الأعمال الفنية الفنانة الكوميدية الكبيرة زينات صدقى.

وفى عدد نادر من مجلة الكواكب صدر عام 1956 تحدثت صاروخ الكوميديا الفنانة زينات صدقى عن العديد من المواقف التى تعرضت لها بسبب كثرة ما قامت به من أدوار الخادمة وذلك تحت عنوان " زهقت من دور الخدامة"

وقالت زينات صدقى فى هذا المقال أن دور الخادمة سبب لها عدداً من المتاعب والمواقف ومن بينها عندما دعاها أحد المنتجين الجدد للاتفاق على القيام بدور الخادمة فى فيلم من انتاجه، ولما أخبرته بالرقم الذى ستتقاضاه وكان مبلغ 300 جنيه، صاح فيها قائلاً :" ياااه ده أنا الخدامة بتاعتى بتكنس وتمسح وتطبخ بحق وحقيق وتاخد 3 جنيه فى الشهر وانتى بتمثلى دورها وعاوزة 300 جنيه"، ثم التفت إلى المخرج وقال له :" أنا هبعت لك الخدامة بتاعتى تمثل الدور ببلاش"

وتضايقت زينات صدقى من هذا الكلام وغادرت مكتب هذا المنتج ، ولكنه عاد بعد عدة أيام ليرجوها تمثيل الدور بعد أن أضاف مبلغ مائة جنيه تعويض عن الكلام الذى قاله لها ، بعد أن أدرك أنها خير من تقوم بهذا الدور.

ومن بين المواقف التى حكتها زينات صدقى أيضاً حين ركبت الترام وجلس إلى جوارها طفل وأمه، وعندما رآها الطفل صاح " ماما ماما انتى مش عاوزة خدامة بدل نبوية "، فردت أمه بدون اهتمام قائلة :" أيوة ، ليه"، فأشار الطفل إلى زينات صدقى وهو يقول : " أهه الخدامة اللى شفناها امبارح فى الفيلم قاعدة جنبنا"، فالتفتت الأم لتجد زينات صدقى تجلس إلى جوارها، فاعتذرت لها عما قاله الطفل وهى تضربه على يديه"