شكرا لقرائتكم خبر عن جودى فوستر وحيدة أثناء وجودها بمهرجان "كان" بعد منحها السعفة الفخرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات المصورين النجمة جودى فوتسر، وذلك أثناء خروجها من مقر إقامتها بمهرجان كان وحيدة، وجهت التحية للمصورين لتذهب في نزهة بمفردها، وذلك في الصباح التالي لمنحها السعفة الفخرية من مهرجان كان في دورته الـ 74، والذي يستمر حتي 17 يوليو الجاري.

وشهدت الفعاليات افتتاح مهرجان كان أمس الثلاثاء، العرض الأول لفيلم "Annette"، وكان من العروض المميزة، نظرا لتأجيل الدورة الماضية من المهرجان بسبب الجائحة، حيث يتشوق صناع ومحبو السينما لمشاهدة نجومهم المفضلين على السجادة الحمراء لمهرجان كان.

وتدور أحداث فيلم "Annette" في لوس أنجلوس المعاصرة، حيث يحكي "Annette" قصة زوجين مثاليين ظاهريًا هنري (درايفر)، ممثل كوميدي قائم بذاته يتمتع بروح الدعابة الشديدة ، وآن (كوتيار)، مغنية مشهورة عالميًا، لكن مع ولادة طفلهما الأول ستتغير حياتهما إلى الأبد.

ويُعرَض فى المهرجان 24 فيلماً مدرجاً ضمن المسابقة الرسمية أمام آلاف المشاركين فى المهرجان ولجنة تحكيم برئاسة المخرج النيويوركى سبايك لى، الذى اختير لتولى هذه المهمة فى 2020، ووافق على اختياره مجدداً بعد إلغاء دورة العام الماضى.