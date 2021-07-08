وفاة نجل الموزع الموسيقي إسلام شيتوس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعلن الموزع الموسيقي إسلام شيتوس عن وفاة نجله صباح اليوم الخميس، وذلك بعد مايقرب من الشهرين على مولده.

إسلام كشف عبر صفحته في موقع فيس بوك عن الوفاة، وكتب:"ابني في ذمة الله لاإله إلا الله".

وكان إسلام قد احتفل في مايو الماضي بمولد طفله، وكتب: "الحمد لله دائما وأبدا الحمد لله حمدا كثيرا، ربنا رزقني بـ ( إياد إسلام عز الدين )، اللهم أنبته نباتًا حسنًا، واجعله قرة عين لي ولأمه واحفظه وبارك لنا فيه واجعله من أهل الصلاح والتقوى".

إسلام وزع مؤخرا أغنية مسلسل "عودة الأب الضال"، التي انتهى من تسجيلها بطلها العمل الفنان بيومي فؤاد، وهي من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وميكس وماستر ميدو مزيكا.

وسبق وتعاون إسلام مع الفنان حكيم في أغنية "الليلة عيد"، وأمينة "زي ما انا"، ومحمد شاهين "عم الإتيكيت".