تعرف على إيرادات فيلم "مش أنا" بعد أسبوع من طرحه بالسينمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تجاوزت إيرادات الفيلم الكوميدي "مش أنا" حاجز الـ 9 ملايين جنيه.

وحقق الفيلم حتى الآن إيرادات قدرها 9 ملايين 111 ألف 540 جنيه، وذلك بعد أسبوع من طرحه بدور العرض السينمائي.

ويتنافس الفيلم مع أفلام أخرى هي: "ماما حامل"، "أحمد نوتردام"، "ثانية واحدة"، "ديدو".

وتلتزم السينمات بقرار مجلس الوزراء والعمل بطاقة استيعابية قدرها 25% ضمن الإجراءات الاحتراوية التي تتبعها الدولة لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

فيلم "مش أنا" بطولة تامر حسني، حلا شيحة، ماجد الكدواني، حجاج عبدالعظيم، شيرين، فايز المالكي، وهو من إخراج سارة وفيق.