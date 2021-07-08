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أحلام وديانا حداد وعبدالمجيد عبدالله يعلقون على انفجار "جبل علي" بالإمارات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
تفاعل عدد من الفنانين مع حادث انفجار جبل علي، الذي وقع مساء أمس الأربعاء، في دبي بالإمارات، وذلك عبر حساباتهم على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.
ونرصد لكم تعليقات الفنانين في السطور التالية:
أحلام
كتبت الفنانة الإماراتية أحلام: "في حفظ الرحمن يا بلادي.. انفجار جبل علي.. اللهم إنا نستودعك دبي".

ديانا حداد
كتبت الفنانة اللبنانية ديانا حداد: "قاعدة بالبيت فجأة سمعت صوت وهزة قوية.. الحمدلله ما في أي إصابات بشرية في انفجار سفينة جبل علي ..الله يحفظ بلادنا الإمارات من كل شر وسوء".

عبد المجيد عبد الله
كتب الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله: "اللهم أحفظ الإمارات.. شعبها وحكّامها من كل شر".

جدير بالذكر أن فرق الدفاع المدني في دبي، أعلنت أنها تتعامل حاليًا مع حريق ناجم عن انفجار إحدى الحاويات على متن سفينة بميناء جبل علي، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

وذكر الدفاع المدني لدبي، عبر حسابه على موقع "تويتر" أن الحريق تحت السيطرة ولا توجد أي وفيات أو إصابات جراء الحادث في ميناء جبل علي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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