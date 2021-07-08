أمينة تحيي الذكرى السنوية الثانية لشقيقتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أحيت المطربة الشعبية أمينة، الذكرى السنوية الثانية لشقيقتها "عزة".

ونشرت أمينة، صورة لشقيقتها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت: "السنوية التانية لنور عيني.. أختي (عزة).. بحبك وكل يوم بعرف قيمتك.. الله يرحمك ويحسن إليكي، حبيبتي، أرجو الدعاء لها ولجميع أمواتنا".

وتفاعل عدد كبير من جمهور ومحبي أمينة مع المنشور، ودعا عدد كبير منهم لشقيقتها الراحلة بالرحمة.

جدير بالذكر أن عزة الفخراني شقيقة الفنانة أمينة رحلت عن عالمنا يوم 8 يوليو 2019 ، وتُعد الراحلة بمثابة والدة أمينة، حيث تولت رعايتها في طفولتها.