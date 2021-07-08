بعد تلقيها لقاح كورونا.. أميركية تفوز بمليون دولار!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 8 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 26 دقيقة

ربحت اميركية من ولاية كولورادو جائزة بانصيب قدرها مليون دولار، وذلك بعد ان اعلن حاكم ولاية كولورادو، جاريد بوليس، في كانون الثاني الماضي عن يانصيب سيتمكن من خلاله خمسة من سكان الولاية الذين تم تطعيمهم من الفوز بمليون دولار. وستأتي قيمة الجوائز من الأموال الفيدرالية المخصصة للولاية لزيادة تغطية التطعيم.

وورد في الموقع الرسمي لحاكم الولاية: “أعلن الحاكم بوليس أيضا.. صاحب الميلون دولار الخامس والأخير . هايدي راسل من مدينة أورورا، هي آخر ساكنة في كولورادو تفوز بمليون مقابل اللقاح”.

وفي تصريح لشبكة “سي بي إس” قالت سعيدة الحظ، هايدي راسل: “هذه الجائزة ستساعد كثيرا في تربية أربع بنات.. لكني آمل أيضا أن أساعد الآخرين بهذه الأموال”.

يعول أفراد الأسرة الآخرون أيضا أن يكون بإمكانهم الاستفادة من الجائزة، وتقول راسل إن إحدى بناتها، تنوي أن تسدد بالأموال التي ستحصل عليها تكاليف دراستها الجامعية.