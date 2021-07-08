برشلونة يعلق على فيديو الفضيحة لغريزمان وديمبلي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 8 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

في أول تعليق للناادي الكتالوني على فيديو الفضيحة، أصدر نادي برشلونة لكرة القدم بيانا، الأربعاء، علق فيه على الفيديو الذي ظهر فيه نجماه الفرنسيان، أنطوان غريزمان، وعثمان ديمبلي، وهما يوجهان تعليقات اعتبرت “عنصرية” بحق عمال آسيويين.

وقال النادي في بيانه: “يأسف نادي برشلونة بشدة لاستياء الجماهير اليابانية والآسيوية وشركاء نادينا بسبب مقطع فيديو ظهر قبل أيام قليلة على وسائل التواصل الاجتماعي أظهر فيه لاعبان من الفريق الأول عدم احترام تجاه عاملين في الفندق الذي كان يقيمان فيه”.

وأكد النادي أن “هذا الموقف لا يتطابق بأي حال من الأحوال مع القيم التي يمثلها نادي برشلونة ويدافع عنها”، مضيفا: “في نادي برشلونة لا يوجد مكان للعنصرية أو التمييز”.

وتابع: “يجب أن تكون قيم النادي وشركاؤه شيئا يحميها نادي برشلونة، وهذا الاعتقاد موجود على جميع المستويات، من مجلس الإدارة والتنفيذيين إلى لاعبي الفرق الرياضية المختلفة للنادي”.

وتعهد النادي بزيادة “تثقيف (للاعبين) حول مسائل العرق والتمييز والتنوع”.

وأثارت لقطات الفيديو المسرب لنجمي الفريق الإسباني والمنتخب الفرنسي الكثير من الانتقادات بسبب احتوائها على تعليقات عنصرية بحق العمال الآسيويين.

ورغم أن الفيديو قد جرى تصويره في عام 2019 إلا أنه جرى تسريبه مؤخرا، ويبدو أن قد صور في أحد فنادق اليابان خلال جولة لنادي برشلونة في شرق آسيا.

والأشخاص الذين ظهروا في الفيديو هم عمال فندق أو تقنيون كانوا يحاولون إصلاح جهاز التلفزيون في الغرفة التي كان يقيم فيها النجمان الفرنسيان.

ويقول ديمبلي في ذلك الفيديو يقول لزميله في: “كل هذه الوجوه القبيحة ، فقط حتى نتمكن من ممارسة لعبة PES (Pro Evolution Soccer)، ألا تخجل؟”.

ويضيف لاحقا موجها كلامه إلى العامل الذي لا يفقه الفرنسية: “أي نوع من اللغة المتخلفة هذه التي تتكلمها؟” و”هل بلدك متقدم في تكنولوجيا أم لا؟”.

وفي حين لم يتم رصد غريزمان وهو يقول أي شيء في المقطع المصور، فإن مهاجم أتليتكو مدريد السابق، كان يضحك على تعليقات ديمبلي طوال الوقت.