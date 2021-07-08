الفنان المصري حمادة هلال يتذكر والدته بفيديو يجمعه بها قبل رحيلها

محمد الفلاح - الخميس 8 يوليه 2021

أحيا الفنان المصري حمادة هلال الذكرى السنوية الأولى لوفاة والدته، حيث نشر على حسابه على "أنستقرام" فيديو يجمعه بوالدته قبل رحيلها.



وعلق هلال على الفيديو قائلًا: "سنة من عمري راحت وأنت مش معايا يا أمي، والحمد لله راض، ‏الله يرحمك ويرحم كل اللي معاكي الطيبين، ‏اللي سبقونا، الله يرحمنا جميعا، ‏ويجمعنا في الجنة، مع الأنبياء والشهداء والطيبين".

يذكر أن آخر أعمال حمادة هلال الفنية أغنية "أم أحمد"، التي انتهى مؤخرًا من تصويرها بطريقة الفيديو الكليب والمقرر عرضها في الفترة المقبلة.

كما شارك حمادة هلال في سباق رمضان 2021 من خلال مسلسل "المداح"، ودارت أحداثه حول الروحانيات والابتهالات والأناشيد والموشحات الدينية، والعمل أدى بطولته، إلى جانب حمادة هلال، النجوم: أحمد بدير، وخالد سرحان، ونسرين طافش، وغيرهم، وهو من سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبوالمجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.