تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الخميس 8 يوليو 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واصل متوسط سعر اليورو الأوروبي، التراجع مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، 8 يوليو 2021، خلال التعاملات المبكرة للبنوك وشركات الصرافة.

وارتفعت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، في يونيو/حزيران ارتفعت إلى نحو 40.584 مليار دولار، لتواصل الصعود للشهر الثالث عشر على التوالي، وفقا لبيانات كشفها البنك المركزي المصري.

سعر اليورو في مصر

وتراجع متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 18.50 جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.51 جنيه للشراء، و18.64 جنيه للبيع، أمس.

ووفق مسح ”الخليج 365” على الأسعار في 23 بنكا، سجل متوسط سعر اليورو، نحو 18.49 جنيه للشراء، و18.64 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لشراء اليورو عند 18.61 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع، في بنك الإستثمار العربي.

بينما هيمن سعر 18.48 جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع، في 6 بنوك، هي كريدي أجريكول، والكويت الوطني، والتجاري الدولي، وعودة، والمشرق، وبلوم مصر.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، بلغ اليورو الأوروبي، نحو 18.40 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع، وهو أقل سعر لليورو في مصر.

13 شهرا من صعود الاحتياطي

وقال البنك المركزي، الثلاثاء، إن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي في يونيو/حزيران ارتفعت إلى 40.584 مليار دولار من 40.468 مليار في مايو/أيار.

وتشهد الاحتياطيات الأجنبية لمصر زيادات منذ يونيو/ حزيران 2020، بعد أن هبطت إلى حوالي 36 مليار دولار من أكثر من 45.5 مليار دولار بسبب التداعيات المالية لجائحة فيروس كورونا.

وتتوقع مصر نمو اقتصادها 5.2% في العام المالي الجاري 2021-2022 من 2.8% متوقعة في السنة المالية الماضية 2020-2021.

ويبدأ العام المالي في أول يوليو/ تموز من كل عام.

أسعار الدولار والإسترليني

وظل متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 15.64 جنيه مصري، للشراء، و 15.73 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

بينما سجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني، نحو 21.63 جنيه للشراء، و21.77 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.68 جنيه للشراء، و21.77 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و 4.196 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، ثابتا عند نحو 4.257 جنيه للشراء، و4.285 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

كذلك صعد متوسط سعر الدينار الكويتي، إلى نحو 51.89 جنيه للشراء، و 52.35 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.88 جنيه للشراء و 52.34 جنيه للبيع.