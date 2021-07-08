شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أيام ويودع مصطفى خاطر فيلمه الجديد " تماسيح النيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوشك الفنان مصطفى خاطر على الإنتهاء من تصوير مشاهده فى فيلم "تماسيح النيل"، والذى يتقاسم بطولته مع حمدى الميرغنى، حيث يتبقى له ما يقرب من 5 أيام فقط، ويودع العمل تماما.

ويجسد مصطفى خاطر وحمدى الميرغنى شابين يقومان بأعمال النصب فى إطار كوميدى، ويحاولان النصب على الشخصية التي يلعب دورها خالد الصاوى، الذى يجسد دور رجل ثرى ويتعرض للنصب أثناء رحلته البحرية، حيث تدور أحداث العمل فى إطار كوميدى مشوق ما بين الأقصر وأسوان، ويجرى تصوير الفيلم على متن إحدى المراكب النيلية.

فيلم "تماسيح النيل" بطولة حمدى الميرغنى، مصطفى خاطر، خالد الصاوى، بيومي فؤاد، هنادى مهنا، كريم عفيفى، محمد ثروت، ويزو، سليمان عيد، محمد جمعة، بدرية طلبة، وهو من تأليف لؤى السيد، وإخراج سامح عبدالعزيز.

كان ”الخليج 365”، قد أجرى لقاء خاصا مع الفنان مصطفى خاطر خلال تواجده فى أسوان لحضور فعاليات مهرجان أسوان السينمائى الدولى لسينما المرأة، كشف فيه خاطر عن أعماله المقبلة، وعلاقته بفريق مسرح مصر، وذكرياته منذ كان ممثلا هاويا في مسرح الجامعة حتى أصبح نجما سينمائيا وتليفزيونيا.

وقال إنه حريص على حضور المهرجانات السينمائية فهي فرصة جيدة لمشاهدة عدد من الأفلام المهمة، خاصة أن مهرجان أسوان عن المرأة لذلك له خصوصيته.

وصرح خاطر مازحا أن المرأة بالنسبة له هي زوجته، ثم عقب: بأن المرأة هي زوجتي وابنتي وأمي ، فهي جزء كبير من المجتمع لا يمكن تهميشه.

وأكد مصطفى خاطر أن المرأة موجودة في السينما منذ نشأتها ولها دور كبير جدا في السينما المصرية، لافتا إلى أن فيلم مراتي مدير عام للنجمة شادية من أكثر الأفلام التي تعجبه عن المرأة من وجهة نظره .

واضاف أنه استقبل ردود أفعال جيدة بعد عرض فيلم "ثانية واحدة" وسعيد بها جدا، فالفيلم يتميز بكوميديا الموقف ، مشيرا إلى أن ظروف عرضه في ظل كورونا أثر عليه قليلا بسبب أن السينمات لا تعمل بكامل طاقتها، لكن في النهاية صحة الناس أهم ، ويمكن تعويض كل ذلك بعد عرضه تليفزيونيا .

واعترض خاطر على ما يتردد حول كونه الأنجح بين فريق مسرح مصر، وقال إن المجموعة كلها نجحت وقدموا أعمالًا سواء بطولات فردية أو جماعية ، ومنذ أول ظهورنا أخذنا من الساحة الفنية مساحة كبيرة جدا ، وشايف أن كل الناس ناجحة.

ونفى خاطر وجود أي غيرة بين نجوم مسرح مصر ، فقط غيرة فنية صحية فمثلا لو محمد عبد الرحمن عمل فيلم حلو بفرح جدا لكن ببقى نفسي أحقق نجاح مثله ، وفي نفس الوقت فيه حب كبير جدا لا يمكن وصفه فنحن أصحاب منذ سنوات طويلة ومشينا طريقا صعبا سويا ونجحنا معا فالعلاقة بيننا أسرية أكثر .

وقال خاطر مازحا لو علي ربيع عمل فيلم حلو بكرهه وبحقد عليه جدا، واستدرك: لا طبعا بفرح له جدا ولو فيه أي ملاحظات بنقولها لبعض وهذه هي العلاقة بيننا.