شكرا لقرائتكم خبر عن 21 مليون دولار لفيلم The Boss Baby: Family Business فى 5 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات الجزء الثانى من فيلم الأنيمشن The Boss Baby، الذى طرح تحت اسم The Boss Baby: Family Business، إلى 21 مليون و 400 ألف دولار وذلك منذ طرحه يوم 2 يوليو الجارى بـ دور العرض المختلفة حول العالم.

وانقسمت الإيرادات بين 19 مليون و 652 ألف دولار فى الولايات المتحدة الأمريكية، ومليون و 748 ألف دولار بـ دور العرض المختلفة حول العالم.

كما حصل فيلم The Boss Baby: Family Business على تقييم سيئ وصل إلى 64%، وذلك من قبل مجموعة من النقاد العالميين، وصل عددهم إلى 64 ناقدًا، وذلك بعد طرح العمل بـ دور العرض المختلفة في 2 يوليو الجارى.

بينما حصل The Boss Baby: Family Business على تقييم 90% من قبل أكثر نت 250 مشاهد وذلك على موقع Rotten Tomatoes، الجزء الثانى من فيلم الأنيمشن من إنتاج شركة DreamWorks Animation .

وكان قد حقق الجزء الأول من فيلم The Boss Baby أكثر من 300 مليون دولار أمريكى فى السوق الأجنبية، حسبما أفاد boxofficemojo وهو الفيلم الذى تدور أحداثه حول طفل ذى قدرات خاصة، يسعى لإيقاف مؤامرة غادرة من قبل المدير التنفيذى لشركة جرو.

الفيلم من بطولة أليك بالدوين، وباتون أوزوالت، وستيف بوشيمى، وليزا كودرو، وجيمى كيميل، وفيفان يى، ومن تأليف مارلا فرازى، ومايكل مكوليرس، وإخراج توم ماكجراث مخرج فيلم Megamind وThe Penguins of Madagascar وMadagascar.