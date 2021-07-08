شكرا لقرائتكم خبر عن شارلوك هولمز .. كيف ظهرت شخصية المحقق فى السينما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل 91 عاما، وبالتحديد فى 7 يوليو عام 1931، رحل الأديب الأسكتلندي أرثر كونان دويل، مؤلف الشخصية الأسطورية الشهيرة شارلوك هولمز، أحد أشهر شخصيات الأدب العالمى تجسيدا في السينما العالمية، وتعد معلما بارزا في الأدب البوليسي.

وعرف هولمز علي أنه "محقق استشاري" يتخذ من مدينة لندن مقرا له، ويساعد رجال الشرطة والمحققين في قضاياهم عندما يعجزوا عن إيجاد حلول للجرائم التي تواجههم، اشتهر هولمز بمهارته في استخدام التفكير المنطقي، وقدرته علي التنكر والتمويه، إضافة إلي استخدام معلوماته في مجال الطب الشرعي لحل أعقد القضايا,

وفي واقع الأمر إن شخصية مثل "شارلوك هولمز" وشهرتها لم يتم تناولها أو معالجتها بشكل مباشر في الدراما المصرية، لكن هناك العديد من الشخصيات التي جاءت لتتلامس مع أرثر كونان، لكن من خلال الواقع المصرى، مستلهمين شخصية هولمز فى دور وكيل النيابة، وكأنه تمصير للفكرة، وكان من أبرز تلك الأعمال:

فيلم "طائر الليل الحزين"

أنتج الفيلم عام 1977، تدور أحداثه حول عادل عزام "محمود عبد العزيز"، الموسيقار الشاب الذي حكم عليه بالإعدام في جريمة قتل وهو برئ منها، حيث أنه وقت وقوع الجريمة كان بصحبة امرأة لا يعرفها، ولكن القدر والحظ يقفان إلي جانبه، فيهرب من السجن وبمساعدة رئيس النيابة حازم المقتنع ببرائة عادل، يجد المرأة لكنهما يكتشفا أنها زوجة رجل مهم في الدولة شهير جداً مما يمنعها من الشهادة ببرائته عادل، لتتصاعد الأحداث.

الفيلم بطولة نيللي ومحمود عبد العزيز ومحمود مرسي وشويكار، تأليف وحيد حامد، إخراج يحيى العلمي



طائر الليل الحزين

"علي من نطلق الرصاص"

دارت أحداث الفيلم حول مصطفي "محمود ياسين" الذي يطلق النار علي رشدي بك "جميل راتب" مدير إحدى الشركات المسئولة عن الإسكان الشعبي، ويهرب من الشركة، وأثناء خروجه من باب المؤسسة تصدمه سيارة فيقع على جانب الطريق، تنقل سيارة الإسعاف المصابان إلى أحد المستشفيات، يفتح وكيل النيابة عادل (عزت العلايلي) باب التحقيقات، ويعمل على جمع الأدلة حول ظروف وكيفية القتل وعلاقة القاتل بالقتيل، ويبدأ في كشف العديد من الأسرار حول علاقة القاتل والقتيل ببعضهم، وبتهاني "سعاد حسني" صديقة مصطفي في الجامعة.

الفيلم بطولة سعاد حسني ومحمود ياسين وعزت العلايلي ومجدي وهبة، تأليف رأفت الميهي، إخراج كمال الشيخ.



على من نطلق الرصاص

"زائر الفجر"

يحاول وكيل النيابة "حسن الوكيل" تتبع خيوط وفاة مناضلة سياسية كانت تسبب إزعاجًا للسلطات والنظام السياسي تدعى "نادية الشريف" تبدأ الأحداث أقل برودة في البداية ولكن سرعان ما يكتشف حسن حجم الفساد الداخلي والقمع الفكري والابتذال الذي يحدث في أجهزة أمن الدولة، ويكتشف حجم الفساد الاجتماعي الذي يضرب جذوره في مصر، وبرغم من أن التقرير الرسمي لوفاتها يحدد أن سبب الوفاة هو "هبوط في القلب" إلا أن التحقيقات تتصاعد بكشف شبكة دعارة ورائها سياسيون ويصل الأمر إلى أن يأمر أحد كبار رجال النظام بوقف التحقيق، و منع الفيلم من العرض بعد أسبوع من عرضه في السينمات للإسقاطات السياسية التي عرضها.

الفيلم بطولة ماجدة الخطيب وعزت العلايلي وتحية كاريوكا ويوسف شعبان، تأليف رفيق الصبان، إخراج ممدوح شكري.