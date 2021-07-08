محمد عبد الرحمن يروج لمسلسله الجديد "فيصل إكس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن الفنان محمد عبدالرحمن "توتا" عن عمله الجديد بعنوان "فيصل إكس أبو كليبس".

ونشر "عبد الرحمن" الملصق الدعائي للعمل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "استنوا إكس".

"فيصل إكس أبو كليبس" هو مسلسل من بطوله النجم محمد عبد الرحمن ومن إنتاج شركة The Producers بالتعاون مع Lagoonie Film Production.

يذكر أن محمد عبد الرحمن شارك مؤخرُا في مسلسل "في بيتنا ربوت"، بطولة هشام جمال، وليلى زاهر، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، وظهر كضيف شرف في فيلم "مش أنا" بطولة النجم تامر حسني.