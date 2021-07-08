هذا ما قاله نبيل الحلفاوي عن منتخب إنجلترا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تحدث الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، عن منتخب إنجلترا، موضحا أنه لم يفز بأية بطولة عالمية أو أوروبية سوى مرة واحدة.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "إنجلترا دي غريبة جدا.. أهدت للعالم كرة القدم كما نعرفها اليوم ولكنها لم تفز بأية بطولة عالمية أو أوروبية سوى مرة واحدة".

وأضاف: "مع العلم أنها تمتلك أقوى دوري في العالم، ربما هذا هو السبب.. منتخبات عالمية في الأندية الإنجليزية على حساب المنتخب الإنجليزي".

وتأهل المنتخب الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخه إلى نهائي بطولة أمم أوروبا، بعدما تغلب على الدنمارك في نصف نهائي يورو 2020 بهدفين مقابل هدف.