فنانة شهيرة تزوجت مرتين .. الأولي من كاتب وسينارست كبير والثانية من أوسم نجماً في مصر .. هل عرفتوها؟.. شاهدوا من تكون

كتب امير فتحي في الخميس 8 يوليو 2021 02:53 صباحاً - أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة شهيرة، حيث كانت طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات علي الأكثر، وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى الكثيرين علي برائتها وجمالها.

أنها النجمة السورية “كندة علوش” التى شاركت متابعيها بصورة لها من طفولتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام“، وانهالت التعليقات على الصورة التي نشرتها، فأعرب محبوها عن إعجابهم بالصورة والملامح الطفولية البريئة التي كانت تتمتع بها فنانتهم ومازلت تحتفظ بها حتى الآن.

صورة نادرة من طفولة الفنانة السورية «كندة علوش»

تزوجت كندة مرتين أولها الكاتب والسينارست “فارس الذهبي” ودام زواجهما لـ 8 أعوام وانفصلت عنه في بداية عام 2016 ، ثم تزوجت بالفنان عمرو يوسف في يناير 2017 في حفل زفاف جمع الأهل والأقارب والأصدقاء في مدينة القاهرة ثم احتفلوا به بعدها بيومين في حفل كبير بمدينة أسوان شهد جموع الفنانين والمشاهير، ومع نهاية العام 2018 رزقت بإبنتها حياة.

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واحتفلت الفنانة كندة علوش، بعيد الأب، حيث نشرت صورة لزوجها الفنان عمرو يوسف وابنتهما حياة، عبر موقع إنستجرام، وعلّقت عليها قائلة: “كل سنة وانت ألذ وأطعم وأحن أب.. حبيبي كل سنة وأنت في ضهرها باباها وسندها وصاحبها.. ربنا يخليك لينا يا أبو حياة”.

وانهالت الكثير من التعليقات علي الصورة التى نشرتها كندة لزوجها وإبنتها، متمنين لهم الخير والسعادة، ومنهم النجمات هند صبري وروبي ونجلاء بدر.

يُذكر أن كندة قدمت مؤخرًا حكاية “ضي القمر” ضمن حكايات “مسلسل إلا أنا“، من تأليف يسري الفخراني وإخراج أحمد حسن، وشاركها البطولة محمد علاء، محمد شاهين، زينب غريب، محمود العمروسي، أحمد عبد الله محمود، مروة عيد، ريهام محيي وياسمين موافي.

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