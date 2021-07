جورج وسوف يحيي اولى حفلاته الغنائية في السعودية!

كتب امير فتحي في الخميس 8 يوليو 2021 02:53 صباحاً - يستعد الفنان السوري جورج وسوف لإحياء اولى حفلاته الغنائية في السعودية، وتحديدا في مدينة جدة، وذلك ضمن موسم ”حفلات جدة“ الذي تشرف عليه الهيئة العامة للترفيه في المملكة.

وأعلن جورج وسوف أن هذا الحفل هو الأول له في السعودية، حيث عبر عن سعادته بمقابلة جمهوره في المملكة للمرة الأولى، التي أكد أنه ”غالٍ على قلبه“.







ونشر جورج وسوف بوستر الحفل عبر حسابه على تويتر، وعلق قائلا: ”لأول مرة بلتقي فيكم جمهور السعودية الغالي على قلبي يوم الجمعة 23 يوليو في جدة.. وكل الشكر والتقدير لهيئة الترفيه ولأخي العزيز أبو ناصر على الدعوة وللشركة المنظمة (بنش مارك)“.

فيما نشر حساب ”تذكرتك“ التابع للهيئة العامة للترفيه، عبر حسابه في موقع“تويتر“، بوستر الحفل الذي يقام يوم 23 يوليو الجاري، حيث يأتي ذلك الحفل تزامنا مع عيد الأضحى وسط ترحيب واسع من جانب الجمهور.

وعلق الحساب على بوستر الحفل يقول: ”‏سلطان الطرب جورج وسوف يحيي حفلا بمدينة جدة 23 يوليو.. تطرح التذاكر تاريخ 8/7 الساعة 7 مساء“.