ظهور نادر لأمير كرارة مع إبنته الكبري “ليلي”.. هل تشبهه؟

كتب امير فتحي في الخميس 8 يوليو 2021 02:53 صباحاً - فاجأ الفنان المصري أمير كرارة متابعيه ونشر مقطع مصور له مع إبنته “ليلى” وصديقتها، أثناء قضائهم إجازة الصيف بإحدي القري الساحلية، ولفتت إبنة كرارة الأنظار بجمالها وبدت تشبهه إلى حد كبير حيث اكتسبت عنه لون بشرته السمراء وبعض ملامح وجهه مما جعل البعض يلقبها بالسمراء الجميلة.

ومن المعروف عن النجم أمير كرارة محبته الشديدة لأسرته، وتعلّقه الشديد بأبنائه، حيث أنه متزوج من شقيقة الفنان المصري “أحمد صلاح حسني”، ولديه منها ثلاث أبناء هم: سليم 12 سنة، وليلى 9 سنوات، ونيللى 4 سنوات.

الفنان أمير كرارة مع إبنته “ليلي” علي يمينه وصديقتها

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هذا وقد أحيا النجم أمير كرارة الذكرى الرابعة لشهداء كمين “البرث”، الذي شهد استشهاد البطل العقيد أركان حرب “أحمد منسي“، قائد الكتيبة 103 صاعقة في العريش بشمال سيناء، و جسد “كرارة” شخصيته في “مسلسل الاختيار“، والذي عرض في رمضان 2020.

ونشر كرارة عبر صفحته بموقع “فيسبوك” صورة البطل منسي وشهداء الملحمة، وكتب قائلًا: “لن ننساكم .. أبطال البرث حماة الوطن رحمة الله عليهم “، وشهد كمين البرث يوم 7/ يوليو/ 2017 استشهاد وإصابة 26 من أبطال القوات المسلحة في هجوم إرهابي

وقدم أمير كرارة شخصية العقيد أحمد منسي في “مسلسل الاختيار 1″، الذي رصد تفاصيل ملحمة البرث، وشاركه البطولة النجوم: أحمد العوضي “وأدى شخصية هشام العشماوي”، ودينا فؤاد، وأحمد فؤاد سليم، وسارة عادل، وإسلام حافظ، وضياء عبد الخالق، محمد إمام، وآسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصري، وصلاح عبد الله، ومحمد عز، ومها نصار ، وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

هذا وقرر أمير كرارة العودة مرة أخرى لشاشة السينما خلال الفترة المقبلة بعد عدم نجاح مسلسل نسل الأغراب، وتقديم جزء ثان من فيلمه السينمائي كازبلانكا الذي قدم الجزء الأول منه منذ عامين وحقق أعلى الإيرادات، وشاركه بطولته كل من غادة عادل وإياد نصار وعمرو عبد الجليل من إنتاج وليد منصور .

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