شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تحيي حفلاً غنائيًا فى أبو ظبي ثالث أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد النجمة السورية اصالة نصري، لإحياء حفلا غنائيا في مدينة أبو ظبى بدولة الامارات، يوم الخميس الموافق 22 من شهر يوليو الجارى، ثالث أيام عيد الأضحى، وذلك ضمن الحفلات التي يحيها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول العربية بمناسبة الصيف وعيد الأضحى.

طرحت النجمة السورية أصالة نصرى، مؤخرا أغنيتها الوطنية الجديدة "بنحبك" التى تهديها إلى أهل مصر المحروسة، وذلك عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وهى من كلمات عبد الله حسن، ألحان أحمد سعد، توزيع عمرو صلاح

وكان آخر ألبومات النجمة أصالة نصرى "لا تستسلم"، وهو ألبوم باللهجة الخليجية وضم 20 أغنية منها، "وش كنت أقول" من كلمات بدر عبدالمحسن، ألحان عزوف، توزيع بشار سلطان، "يا مثبت" من كلمات وألحان عزوف، توزيع خالد عز، أغنية "ما اعرف انطق"، من كلمات قوس، ألحان سهم، توزيع رأفت، "رفقا" من كلمات محمد أبو نعمة، ألحان سهم، توزيع خالد عز، "الطف بحالى" من كلمات العالية، ألحان سهم، "دروب الأمانى" من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على، "والله وتفارقنا" من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على.

وتضمن أغنية "كالمعتاد" من كلمات سعودى البابطين، ألحان سهم، توزيع خالد عز، "نعم اشتاق" من كلمات قوس، ألحان سهم، توزيع بشار سلطان، "سوى"من كلمات قوس، ألحان سهم، توزيع بشار سلطان، "يوم لى" من كلمات قوس، ألحان بازل، "المحك" من كلمات يم، ألحان عبد القادر الهدهود، "غيمتك" من كلمات محمد بن عبد العزيز، ألحان عزوف، "نظرتى" من كلمات العالية، ألحان عزوف.

كما ضم الألبوم أغانى "أنا معاك" من كلمات سعودى بن عبد الله، ألحان سهم، توزيع رأفت، "بيان" من كلمات واحد، ألحان سهم، توزيع بشار سلطان، "لا تستسلم" من كلمات سعودى بن محمد العبد الله الفيصل، ألحان سهم، توزيع بشار سلطان، "غمض عيونك" من كلمات عبد الرحمن بن مساعد، ألحان صادق الشاعر، "أنا عمرى" من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على، "اشتقت لك" من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على.