محمود عبد المغني بصحبة نجله وعبير صبري تأكل البطيخ.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

منة فضالي

ظهرت الفنانة منة فضالي، بإطلالة أنيقة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "من أجمل الأماكن".

هند صبري

الفنانة هند صبري، ظهرت أمام البحر خلال استمتاعها بالصيف، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "قمت بذلك".

عبير صبري

نشرت الفنانة عبير صبري صورة لها أمام متابعيها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ريهام أيمن

الفنانة ريهام أيمن، نشرت صورة أنيقة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مرحبًا جميعا.. لقد افتقدتكم كثيرًا".

نوال الزغبي

ظهرت الفنانة نوال الزغبي بصحبة كلبها في أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الكلب يحبك أكثر مما يحب نفسه".

نداء شرارة

نشرت الفنانة الأردنية نداء شرارة، أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ليه شمسي صدقت كذبة مغيبك.. وليه شوقي من سهرتك ما رقد".

كنزي عمرو دياب

كشفت كنزي عمرو دياب، عن أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

خالد النبوي

ظهر الفنان خالد النبوي أثناء تجوله بالشارع في أحدث ظهور له عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "صباح الفل".

محمود عبد المغني

الفنان محمود عبد المغني ظهر بصحبة نجله في أحدث ظهور لهما عبر حسابه على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيه.

نرمين ماهر

كشفت الفنانة نرمين ماهر، عن أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.