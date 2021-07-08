صور وفيديو| "ستايل" أصالة الجديد يثير الجدل بين جمهورها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

خطفت الفنانة السورية أصالة نصري، أنظار جمهورها ومتابعيها بـ"ستايل" شعرها الجديد.

وظهرت أصالة، في فيديو متداول عبر مواقع التواصل الإجتماعي وهي تستعرض "ستايل" شعرها الجديد الذي قامت بقصه.

وأثارت أصالة، حالة من الجدل بين جمهورها ما بين مؤيد ومعارض لإطلالة شعرها الجديدة، ومن بين تعليقات الجمهور: "ليش كدا"، "مش حلو"، "حلو"، "ماشي مع جو صيف"،"ما حبيت"،"يخبل".

جدير بالذكر أن آخر أعمال أصالة، أغنية "بنحبك" التي طرحتها على قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، وهي من كلمات عبد الله حسن، وألحان أحمد سعد وتوزيع عمرو صلاح.