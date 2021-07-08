خاص| أحمد التهامي: "أتعجب من عدم تواجدي في أعمال مهمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان أحمد التهامي، سبب رسالته الأخيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي التي تحدث فيها عن مروره بظروف صعبة وحالة من الإحباط.

وقال التهامي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "اشتغلت مع أكبر النجوم منهم الأستاذ عادل إمام والنجم الكبير كريم عبدالعزيز في (وش تاني) وأنا بحبه جدًا، واشتغلت مع الفنان أمير كرارة في (كلبش)، وبعد كده لقيت نفسي بشتغل حاجات أي كلام".

وتابع: "ليه أنا مش موجود في مسلسلات مهمة؟، رغم إني الحمد لله ليا قاعدة جماهيرية كبيرة عند الناس وأعمالي كتيرة، واتعاملت مع أكبر نجم في الوطن العربي".

وأوضح: "الأستاذ عادل إمام.. لما جابني في مسلسل (فرقة ناجي عطالله)، قال عني (أحمد التهامي كان وجوده مهم جدا في العمل للمصداقية.. فأنا مستغرب من اللي بيحصل معايا".

واستكمل: "أنا دائما أقول من المهم جدًا أن أشارك في الأعمال البطولة التي يقوم بها أبطالنا من القوات المسلحة والشرطة في السينما، وأنا من أوائل الناس التي تكلمت في هذا الموضوع".

وأضاف: "علاقتي بزمايلي كويسة وأيضًا المخرجين والمنتجين، وعُمري ما عملت مشاكل مع حد في لوكيشن، وملتزم وسمعتي كويسة ورصيدي وأعمالي كويسة.. ومعملتش حاجة في عمل فني ووقعت أو حد قال عنها وحشة، ودايمًا ببارك لزمايلي على أعمالهم".

وكان الفنان أحمد التهامي، قد أعلن مؤخرا عن شفائه من فيروس كورونا المستجد بعد معاناة من الإصابة به، ومروره حاليًا بظروف صعبة وحالة من الإحباط.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد التهامي مشاركته في دراما رمضان الماضي بمسلسلي "فارس بلا جواز"مع مصطفى قمر، و"أحسن أب" مع علي ربيع.