زوج منة عرفة أب لـ٣ أطفال هل الفنانة الشابة زوجة ثانية؟ – إليكم التفاصيل

كتب امير فتحي في الخميس 8 يوليو 2021 01:00 صباحاً - أعلن الفنان محمود المهدي خلال أحدث تحقيقاته الصحفية، إنه سبق له الزواج مرتين من قبل ولديه من الزوجة الأولى ثلاث بنات وأن كل شيء قسمة ونصيب وردا على كلامه، قالت منه عرفة إنه كان واضح وصريح من البداية وأنها تعرف عنه كل شيء وهى ليس لها علاقة بماضية وإنما تاريخه يبدأ معها منذ أن ارتبطا.

وتحدثت منة عرفة أيضا خلال اللقاء عن غيرتها الشديدة على زوجها، وقالت :” أنا غيورة قوى و لو واحدة دخلت كتبت كومنت عند محمود على ” إنستجرام ” بدخل أرد و أقولها أنتى كاتبة إيه أنا مجنونة و في الأول مكنتش بغير ومع مرور الوقت علي علاقتنا بقيت بغير أكتر و أكتر وأنا برج الثور لما بحب بحب أوى وبحب الحاجة تكون بتعاتى أنا بس”.

وأضافت: ” كنا عاملين فيديو تيك توك كوميدى المهم أخر الفيديو بهزار بيقتلنى وفي بنت بتكتب على كل فيديو لمحمود حبيبى بحبك و كتبت له كده خلصت من منة اتجوزنى دخلت كتبت ليها انتى بتقولى كده و البنت خافت منى عشان كتبت الكومنت وأنا بثق في محمود جدا بس بغير عليه “.

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ولفتت منة عرفة إلى أنها لم تكن تريد المشاركة فى ” فيلم 3 ستات ” من البداية بسبب الظروف التى حدثت فى العمل سواء من مشاكل التصوير والإخراج والإنتاج والتى تحدث فى أى عمل قائله: “كنت ببقى متضايقة ومحمود بعد كدا هون عليا، وإحنا أساسا فى الفيلم دا قعدنا نصور فيه سنتين ونص لأننا توقفنا أكثر من مرة حتى انتهينا منه منذ عام تقريبًا”.

وروت منة عرفة كواليس المقابلة الأولى بينها وبين زوجها محمود المهدى والتى كانت فى شركة الإنتاج لحظة التعاقد على الفيلم وقالت: “كنت وقتها مش طايقة نفسى وهو كمان مكنش طايقنى لأنه كان شايفنى تنكة ومغرورة، وبعد ما مضيته، اتقابلنا فى التصوير كتير ومكنش فيه إعجاب طوال فترة التصوير، حتى جاء آخر يومين حصلت فيهم شرارة الإعجاب والإنجذاب”.

وقد أعلن مهدي زواجه من الفنانة منة عرفة من خلال منشور قال من خلاله “الحمد الله تم كتب الكتاب اليوم بحضور أفراد العائلة فقط .. وهنعمل فرح انشاء الله بعد فيلم 666″، وتفاعل معه الكثيرين الذين حرصوا علي تهنئته بعقد القران وتمنوا له حياة سعيدة مع منة عرفة .

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