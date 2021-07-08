مركز السينما العربية في "مهرجان كان" للسنة الـ7 على التوالي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بأنشطة مكثفة ينطلق مركز السينما العربية في مهرجان كان السينمائي من 6 إلى 17 يوليو/ تموز للسنة السابعة على التوالي، بصحبة 10 من المؤسسات والشركات والمهرجانات السينمائية.

وتتنوع أنشطة مركز السينما العربية وشركائه في المهرجان، بين إطلاق مجلة السينما العربية، وتقديم جوائز النقاد للأفلام العربية وجائزة الإنجاز النقدي، وإطلاق قائمة الـ101 الأكثر تأثيراً في العالم العربي.

شركاء مركز السينما العربية في مهرجان كانوا بالترتيب الأبجدي: راديو وتلفزيون العرب ART (السعودية)، روتانا (السعودية ومصر)، فيلم كلينك (مصر)، مهرجان الجونة السينمائي (مصر)، مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (مصر)، مهرجان طرابلس للأفلام (لبنان)، مهرجان مالمو للسينما العربية (السويد)، Lagoonie Film Production (مصر)، MAD Solutions (مصر والإمارات)، Telescope Film (الولايات المتحدة الأميركية).

وضمن فعاليات المهرجان تتواجد فيلم كلينك و وLagoonie Film Production بفيلم ريش لمشاركتهما في إنتاجه.

وينافس فيلم المخرج عمر الزهيري في المسابقة الرسمية لأسبوع النقاد، كما تنافس شركة MAD Solutions في برنامج نصف شهر المخرجين بفيلم "البحر أمامكم" للمخرج إيلي داغر، الذي تتولى الشركة مهام توزيعه في العالم العربي.

ويشهد المهرجان عدداً من الأنشطة التي يقوم بها مركز السينما العربية، من بينها الكشف عن قائمة الـ101 الأكثر تأثيراً في صناعة السينما العربية، التي يتم تسليط الضوء من خلالها على الأشخاص والمؤسسات المؤثرة والداعمة في صناعة السينما بالعالم العربي في السنوات الأخيرة، وستكون متاحة عبر الموقع الرسمي لمركز السينما العربية.

بالإضافة إلى ذلك، سوف يعلن مركز السينما العربية عن الفائزين بالنسخة الخامسة من جوائز النقاد للأفلام العربية التي تستهدف تكريم أفضل الإنتاجات العربية خلال عام، وجائزة الإنجاز النقدي الذي يكرم من خلالها مركز السينما العربية النقاد المؤثرين في السينما العربية، كما سيُصدر مركز السينما العربية خلال الفعاليات العدد الجديد من مجلة السينما العربية.



مركز السينما العربية مؤسسة غير ربحية مسجلة في أمستردام تأسست في 2015 على يد MAD Solutions بهدف الترويج للسينما العربية.

ويوفر مركز السينما العربية لصناع السينما العربية، نافذة احترافية للتواصل مع صناعة السينما في أنحاء العالم، عبر عدد من الفاعليات التي يقيمها وتتيح تكوين شبكات الأعمال مع ممثلي الشركات والمؤسسات في مجالات الإنتاج المشترك، التوزيع الخارجي وغيرها.

وتتنوع أنشطة مركز السينما العربية ما بين أجنحة في الأسواق الرئيسية، جلسات تعارف بين السينمائيين العرب والأجانب، حفلات استقبال، اجتماعات مع مؤسسات ومهرجانات وشركات دولية، وإصدار مجلة السينما العربية ليتم توزيعها على رواد أسواق المهرجانات.

كما أتاح مركز السينما العربية التسجيل عبر موقعه في خدمة الرسائل البريدية، وعبر هذه الخدمة يتاح للمستخدمين الحصول على نسخ رقمية من مجلة السينما العربية، أخبار عن أنشطة مركز السينما العربية، إشعارات بمواعيد التقدم لبرامج المنح والمهرجانات وعروض مؤسسات التعليم والتدريب، تحديثات عن الأفلام العربية المشاركة بالمهرجانات، وإلقاء الضوء على تحديثات أنشطة شركاء مركز السينما العربية ومشاريعهم السينمائية.

وأطلق مركز السينما العربية، دليل السينما العربية عبر موقعه على الإنترنت باللغة الإنجليزية، وهو دليل سينمائي شامل وخدمي يعتمد على مجموعة أدوات يتم تقديمها مجتمعة لأول مرة، بهدف توفير المعلومات المرتبطة بالسينما العربية لصُنَّاع الأفلام داخل وخارج العالم العربي، وتيسر لصناع الأفلام والسينمائيين العرب الوصول للأسواق العالمية، كما تساعد ممثلي صناعة السينما العالمية في التعرّف بسهولة على إنتاجات السينما العربية.