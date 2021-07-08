شكرا لقرائتكم خبر عن حرارة الصيف تسببت فى خناقة بين فريد الأطرش وماجدة .. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع ازدياد لهيب الصيف وارتفاع درجات الحرارة يلجأ الكثيرون إلى المصايف للاستمتاع بالشواطئ ومياه البحر ومناظره الجميلة ويحملون معهم خلال هذه الفترات أجمل الذكريات وأطرف المواقف والحكايات التى تظل فى ذاكرتهم دائماً، وهناك اخرون أيضاً قد يرتبطون بأعمال ومشاغل تحول بينهم وبين الاستمتاع بالصيف على البلاجات ويضطرون للعمل فى أشد درجات الحرارة ارتفاعاً، وهؤلاء أيضاً يحملون ذكريات كثيرة لهذه الفترات الساخنة التى قد تغير من مزاجهم وتجعلهم أكثر عصبية أو تتسبب لهم فى مواقف لا ينسوها طوال حياتهم.

وكذلك كان نجوم الزمن الجميل يحتفظون بالعديد من الذكريات التى مرت عليهم فى لهيب الصيف أو أثناء قضاء أيامه فى المصايف المختلفة.

وفى عدد نادر من مجلة الكواكب صدر عام 1961 ذكرت المجلة عدداً من المواقف والذكريات لنجوم الزمن الجميل مع لهيب الصيف، تحت عنوان " الصيف حب ومقالب وذكريات"

وذكرت الكواكب أحد الوقائع التى تسبب فيها حر الصيف وارتفاع درجة الحرارة داخل الاستديو فى نشوب شجار بين الفنان الكبير فريد الأطرش والفنانة الكبيرة ماجدة أثناء تصوير فيلم " من أجل حبى"

وكان معروفاً أن فريد الأطرش لا يطيق الصيف، وكذلك ماجدة، وأن ارتفاع درجات الحرارة يزيد من عصبية كليهما، لذلك فلتت أعصابهما أكثر من مرة أثناء التصوير مع ارتفاع درجة حرارة الاستديو وعدم وجود أجهزة تكييف كما هو الأن، فتسبب لهيب حراراة الجو والبلاتوه فى أن تشاجرا أكثر من مرة.

وأكدت الكواكب أنه تم استدعاء البوليس فى إحدى هذه الخناقات، وعندما انتهت أشهر الصيف وتراجعت درجات الحرارة تصالحا واعتذر كل منهما للأخر، وأكد كل منهما أنه لا يتمالك أعصابه مع ارتفاع درجات الحرارة وعادت المياه إلى مجاريها بينهما.