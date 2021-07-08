شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يعلن طرح كليب أغنيته "صعبة" خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم تامر حسنى أنه سوف يطرح كليب أغنيته الجديدة "صعبة" قريبا وستكون جاهزة خلال الأيام القليلة المقبلة.



تامر حسنى

ونشر حسنى صورة له من كواليس تصوير الكليب، عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "كليب صعبة.. خلال أيام إن شاء الله"، بينما حرص العديد من متابعيه على تهنئته بالكليب الجديد، متمنين أن يكون مميزا مثل أعماله السابقة.



تامر حسنى

ودائما ما يحرص النجم تامر حسنى على اختيار أغانيه بما يناسب ذوق جمهوره، بالإضافة إلى حرصه على انتقاء أدواره فى أفلامه السينمائية، خاصة أنه قدم العديد من الأدوار المختلفة فى السينما بداية من الطالب الجامعى المشاغب فى "عمر وسلمى 1"، والسائق فى "كابتن هيما"، أو شخصية الطبيب الذى يهوى الرسم فى "أهواك"، أو النصاب فى فيلم "الفلوس".

واستعان الفنان تامر حسنى فى فيلمه الجديد "مش أنا"، الذى يعرض حاليا فى دور السينما، بإحدى هوايات شخصياته الفنية السابقة، لتكون المادة الدرامية التى يدخل بها فى مغامراته الجديدة على الشاشة الكبيرة، وذلك من خلال تأدية دور الفنان التشكيلى "الرسام".

ومن الواضح أن دور الفنان التشكيلى أو الرسام من الأدوار القريبة إلى قلب النجم تامر حسنى، فرغم تقديمه شخصية طبيب تجميل فى فيلم "أهواك"، إلا أنه كان يهوى الرسم ويبدع فيه، حتى أن شقيقته استغلت شغفه بالرسم والفن التشكيلى، وحاولت أن تخطب له إحدى زميلات نجلها الطالب بكلية الفنون.

فيلم "مش أنا" فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى وإخراج سارة وفيق، ويشارك فى بطولته حلا شيحة، ماجد الكدوانى، سوسن بدر، شيرين، حجاج عبد العظيم، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، عصام السقا، وتدور أحداثه حول حسن الذى يُصاب بشيء غريب يفقده السيطرة على يده، فيصبح مع مرور الوقت ضحية العديد من الموقف الصعبة والمحرجة، بينما يرفض كل من حوله تصديق حالته.