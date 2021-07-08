شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسباب ساعدت فيلم F9 على تخطي حاجز إيرادات النصف مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع فيلم الجزء التاسع من فيلم Fast & Furious ، من تحقيق نجاح كبير منذ عرضه يوم 19 مايو الماضى في دور العرض في العالم، وبداية من يوم 26 يونيو الماضى بـ دور العرض الأمريكية، خاصة بعد تخطى العمل حاجز الـ 500 مليون دولار منذ طرحه، ويوجد 3 أسباب هامة وراء نجاح الجزء التاسع من Fast & Furious 9 ، وهم :

انتظار المتابعين للعمل منذ عام 2017، حيث طرح الجزء الثامن من العمل. الحبكة الدرامية الجديدة التي تم الإعلان عنها قبل طرح الفيلم. النجوم الجدد المشاركين في العمل، وهما جون سينا، والمغنية الأمريكية كاردى بى.

فيلم Fast & Furious 9 من بطولة فان ديزل، ميشيل رودريجيز، جوردانا بروستر، تيريس جيبسون، لوداكريس، ناتالي ايمانويل، تشارليز ثيرون، جون سينا، فين كول، سونج كانج، آنا ساواي.

ويدور الجزء الجديد من Fast & Furiousحول استعانة Cipher بمساعدة جايكوب، الأخ الأصغر لدوم للانتقام من دوم وفريقه.

العمل حقق أعلى افتتاح عالمى لفيلم هوليودى منذ بداية وباء فيروس كورونا، حيث حقق 162 مليون دولار من مجموع 8 أسواق، بما فى ذلك 135 مليون دولار فى الصين، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع THE WRAP، العمل من إنتاج شركة Universal.

خلال فترة فيروس كورونا تم افتتاح عدد قليل من أفلام هوليوود في الصين، وكان من بينهم فيلم "Soul" لـ Disney / Pixar الذى حقق 58 مليون دولار و"Tenet" الذى حقق 66 مليون دولار.

لكن "F9" لم يضاعف فقط إجمالي عدد الأفلام التي يتم تشغيلها في الصين، لكنه أصبح أيضًا أول فيلم هوليوود منذ "Avengers: Endgame" قبل عامين يحقق 100 مليون دولار في الصين.