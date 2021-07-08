شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة كريم عبد العزيز تدعمه فى العرض الخاص لـ"البعض لا يذهب للمأذون مرتين".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مشهد خطف الأنظار، دعمت هايدى سرور زوجها النجم كريم عبد العزيز بتواجدها معه على السجادة الحمراء فى العرض الخاص لفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، الذى أقيم أمس الثلاثاء بإحدى دور العرض السينمائية في المعادى، كما رافقهما ابنهما على.

وقال كريم عبد العزيز خلال العرض الخاص: "تربطني علاقة صداقة مع المنتج وائل عبدالله، فقدمنا معا مجموعة من الأعمال المحببة إلى نفسى، والتي كانت متنوعة أيضا في الأدوار، ونسعى دائما لتقديم الجديد بشكل كوميدى لايت من خلال كوميديا الموقف، وأيضا الفيلم الجديد به مجموعه كبيرة من الزملاء الأعزاء، منهم الصديق ماجد الكدواني وبيومي فؤاد ودينا الشربيني وكل الزملاء المشاركين في العمل والذي يعد تجربة سينمائية جديدة، كما أن فيلم (البعض لا يذهب للمأذون مرتين)، مختلف تمامًا عن (نادى الرجال السرى)، فهو لا يناقش قضية الخيانة الزوجية، والتشابه الموجود هو وجود أبطال العمل نفسهم، الذى أسعد بالعمل معهم".

ويتناول الفيلم في إطار كوميدي المشاكل الزوجية ولكن بشكل مختلف حول إلغاء التعامل الورقي ومطالبة الدولة المتزوجين تقديم أصول قسائم الزواج لإدراجها في الهاردات الخاصة بذلك، وتمزيق الأصول خلال شهر من تاريخه.

وفي التاريخ المحدد يتم بث مباشر للاحتفال بتمزيق آخر قسيمة زواج للمذيع المشهور "كريم عبدالعزيز" وزوجته أخصائية علاقات زوجية "دينا الشربيني"، وأثناء الاحتفال يفاجئ الجميع بفيروس أصاب أنظمة الكمبيوتر واختفاء جميع قسائم الزواج، ويطرح الفيلم أخطر سؤال يمكن أن يطرح على أى زوجين، بعد مرور عدة سنوات من زواجك هل إذا اتيحت لك فرصة الاختيار، هل ستختار نفس شريك حياتك؟

الفيلم بطولة كريم عبدالعزيز - دينا الشربيني - ماجد الكدواني - بيومي فؤاد - أحمد حلاوة، ويشارك فيه عدد كبير من ضيوف الشرف ومنهم شيكو- احمد فهمي - شيماء سيف - مصطفي قمر - معتز التوني - عمرو عبد الجليل - نسرين أمين - هيدي كرم - أوتاكا - علاء زينهم - باسل أزارو، وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج لؤي عبدالله ووائل عبد الله.

يذكر أن آخر عملين للنجم كريم عبدالعزيز في السينما حققا إيرادات ضخمة في شباك التذاكر، حيث حقق فيلميه الأخيرين "نادي الرجال السري" أعلى إيرادات في موسم منتصف العام في تاريخ السينما المصرية وهو 65 مليون جنيه، بينما تمكن فيلم "الفيل الأزرق 2" من أن يحقق 105 ملايين جنيه وهو أعلي رقم إيرادات في تاريخ السينما المصرية في موسم الصيف.