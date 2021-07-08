شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مجلس إدارة مهرجان المسرح التجريبى لدورته الثامنة والعشرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، قرار تشكيل مجلس إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي لدورته الثامنة والعشرين على النحو التالي: د. جمال ياقوت رئيسا، د. محمد عبد الرحمن الشافعي، والفنان سعيد قابيل مديري المهرجان، وعضوية كل من: الدكتورة هدى وصفي، الدكتور أبو الحسن سلام، الدكتور أيمن الشيوي، الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر والفنان حازم شبل.

كما شمل مجلس الإدارة عضوية كل من: رئيس أكاديمية الفنون ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي، الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، رئيس البيت الفني للمسرح، رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح والمستشار القانوني لوزير الثقافة.

ومن المقترح أن يعقد المجلس أولى جلساته فى الأيام القليلة القادمة لإعلان موعد المهرجان والفعاليات المصاحبة لهذه الدورة.