شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا المسعودي تكشف تفاصيل طردها من شقتها بسبب خوف الستات على أزاوجهن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة التونسية يسرا المسعودى تفاصيل واقعة تعرضها للمضايقات من قبل سكان العمارة التي كانت تسكن فيها خلال بداياتها الفنية بمصر، وذلك بعدما ظهرت في أحد البرامج الإذاعية وتحدث عن واقعة التهديدات التى جاءتها بسبب إقامتها في شقة كانت مستأجرة قبلها من سيدة كانت على مشاكل مع سكان العمارة، وتم تداول تصريحاتها عن الواقعة بشكل كبير على صفحات السوشيال ميديا.



يسرا المسعودى

يسرا المسعودي قالت لـ"الخليج 365" إنها عندما جاءت إلى مصر من أجل المشاركة بالتمثيل في أعمال فنية استأجرت شقة بإحدى العمارات السكنية في أكتوبر واكتشفت بعد ذلك أن السيدة التى كان مستأجرة الشقة لديها مشاكل مع عدد من الأشخاص، موضحة: "كنت أجد أشخاصا لا يعرفها يطرقون باب الشقة يوميا، معتقدين أنى السيدة التى على خلاف معهم".

وأضافت يسرا المسعودى: "تركت هذه الشقة واستأجرت في مكان آخر عن طريق سمسار جلب لى شقة في عمارة كلها عائلات وأقارب، ووجدت صعوبات في المعيشة بهذه الشقة أيضا، خاصة أن سكان العمارة لا يرغبون في وجود شخص غريب لا يعرفونه، وكنت معظم الأوقات عندما أعود إلى العمارة أجدهم يجلسون على السلم وتعرضت لمضايقات منهم ومن أبنائهم حتى أغادر المكان خشية على أزواجهم من وجود سيدة لا يعرفونها فى العمارة".



الفنانة يسرا المسعودي

يذكر أن يسرا المسعودى شاركت في مسلسل "القاهرة كابول" في شهر رمضان الماضى، وقام ببطولة طارق لطفى وخالد الصاوى وفتحى عبد الوهاب ونبيل الحلفاوى وحنان مطاوع وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام على، وجسدت يسرا دور "حليمة" التي هربت من بلدها تونس إلى أفغانستان لتنظم إلى مجموعة إرهابية وتتزوّج بأحد زعمائها وهو الارهابى الشيخ رمزى والذى جسد دوره طارق لطفى.