شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة فى لوك جديد بشعر قصير باللون الأصفر الذهبى.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بإطلالة جديدة ومميزة ظهرت النجمة السورية أصالة نصرى، فى لوك جديد، قصت من خلاله شعرها، بـ"قَصة البيكسى" وصبغة باللون الأصفر الذهبى.



أصالة باللوك الجديد

وفاجأت أصالة جمهورها ومتابعيها بالمظهر الجديد، الذى صففه لها أحد مشاهير المصففين فى لبنان، الذى نشر عبر حسابه على إنستجرام فيديو لأصالة وهى تستعرض إطلالتها الجديدة، صحبها بتعليق: "تحول إلى الروح الجميلة".

يشار إلى النجمة السورية أصالة نصرى طرحت مؤخرا أغنيتها الوطنية الجديدة "بنحبك" التى أهدتها إلى أهل مصر المحروسة، وذلك عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وهى من كلمات عبد الله حسن، ألحان أحمد سعد، توزيع عمرو صلاح.





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بنحبك أرض جو وبحر.. بنحبك حتى آخر العمر

بنحبك حب من الآخر.. بنحبك يا حبيبتى يا مصر

بنحبك حب يدوم ويعيش.. بنحبك شعب وشرطة وجيش

بنحبك والأمان فيكى.. بنحبك حب زيه مفيش

بنحبك ليل مرسوم على شيش.. ونهار على وش رغيف العيش

وأمان بيدوم وعلم بيقوم.. هنا يوم ورا يوم يكبر اسمك







