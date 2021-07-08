شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبد الباقى يعود لمسرح الساحل لعرض "كلها غلط" . غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستكمل غدا الخميس صناع مسرحية "كلها غلط" للنجم أشرف عبد الباقى، عرضها بمنطقة الساحل الشمالى بمحافظة الإسكندرية، حيث أستأنف عرض المسرحية ولمدة ثلاث أيام على مسرح الساحل.

وروج الفنان أشرف عبد الباقي للعرض حيث نشر على صفحته الرسمية عبرموقع تبادل الصور أنستجرام، صورة لبوستر العمل وكتب معلقا: "مسرحية كلها غلط عاملة قلق فى الساحل ".

كان الفنان أشرف عبد الباقى، قد وجه الشكر لكل من الفنان شريف منير والفنان مصطفى خاطر لحضور أول عرض لمسرح الساحل الجمعة الماضية، وكتب أشرف عبد الباقى عبر حسابه على إنستجرام، قائلاً: "نورونى أصحابى وحبايبى شريف منير ومصطفى خاطر فى أول ليلة عرض على مسرح الساحل".

جدير بالذكر أن مسرحية كلها غلط "the play that gose wrong" هي رواية كوميدية إنجليزية أخذ عبد الباقى حقوقها الأدبية وتمصيرها للعرض فى مصر، وتعرض أيضًا فى عدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين وبرودواي بجانب لندن، وهي تأليف Henry Lewis و Jonathan sayerو Henry shields، هي بطولة أشرف عبدالباقي ومجموعة كبيرة من الشباب، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامي، وإخراج أشرف عبد الباقي.