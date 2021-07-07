بعد بتر قدمه.. أول ظهور لـ شريف دسوقي مع طلبة أكاديمية الفنون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

زار الفنان شريف دسوقي، مقر أكاديمية الفنون، طلبة المعهد العالي للفنون المسرحية، في ندوة خاصة تجمعه بهم، ويعد هذا هو الظهور الأول لـ"دسوقي" بعد خروجه من المستشفى إثر خضوعه لعملية بتر في القدم.

وتواجد الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، على خشبة المسرح بجانب "دسوقي" الذي تحدث مع الطلاب عن أزمته الأخيرة التي تعرض لها.

وقال زكي لـ دسوقي في كلمة وجهها له: "دائمًا أقول لشريف أنت بينك وبين ربنا إيه؟، لأنه والحمد لله ربنا راضي عنه، وبحس إن بينه وبين ربنا عمار".

وأهدى الدكتور أشرف زكي لـ "دسوقي" شهادة تقدير بإسم المعهد العالي للفنون المسرحية، مؤكدًا أن هذا هو أقل تقدير للفنان الذي كان وما زال من أهم أبناء الأكاديمية، والذي طالما حرص على تخصيص جزء من وقته من أجلها.

وأجرى الفنان شريف دسوقي، مؤخرا عملية بتر لساقه، وذلك بعد إصابته في تصوير أحد الأفلام في قدمه، والتي أدت إلى مضاعفات بسبب مرض السكري.

جدير بالذكر أن شريف دسوقي شارك في دراما رمضان الماضي بمسلسل "نجيب زاهي زركش"، بطولة النجم يحيى الفخراني، كما ينتظر طرح فيلمه السينمائي الجديد "الإنس والنمس" بطولة النجم محمد هنيدي.