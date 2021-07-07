حمادة هلال ينشر فيديو مؤثر لوالدته في الذكرى الأولى لرحيلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك الفنان حمادة هلال جمهوره بمقطع فيديو لوالدته، نشره عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، لإحياء الذكرى الأولى لرحيلها.

وظهر"هلال" في الفيديو داخل المستشفى رفقة والدته قبل وفاتها، وعلق: "سنة من عمري راحت وإنتِ مش معايا يا أمي والحمدلله راضي ‏الله يرحمك ويرحم كل اللي معاكي، الطيبين ‏اللي سبقونا الله يرحمنا جميعآ ‏ويجمعنا في الجنة مع الأنبياء والشهداء والطيبين أسألكم الدعاء".

ورحلت السيدة رجاء، والدة الفنان حمادة هلال، صباح يوم الثلاثاء 7 يوليو من العام الماضي، بعد صراع مع مرض السرطان، وحضر جنازتها الفنان أحمد جمال، والفنان محمود الليثي.

وعُرض للفنان حمادة هلال في السباق الرمضاني الماضي 2021 مسلسل " المداح" بطولة: نسرين طافش، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر، وآخرون، العمل سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري ومدير تصوير كريم عاشور ومن إخراج أحمد سمير فرج.