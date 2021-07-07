وفاة والد النجم العالمي روبرت داوني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن النجم العالمي روبرت داوني، عن وفاة والده أمس الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.

ونشر "روبرت" صورة لوالده عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وعلق: "الليلة الماضية.. توفي أبي بسلام في نومه بعد سنوات من المعاناة من ويلات مرض باركنسون".

وأضاف روبرت داوني: "لقد كان صانع أفلام مستقل حقاً، وظل متفائلاً بشكل ملحوظ طوال الوقت".

جدير بالذكر أن روبرت داوني جونير، هو ممثل ومنتج أمريكي، ترشح لجائزتي أوسكار، وفاز بثلاثة جوائز"جولدن جلوب" والعديد من الجوائز والترشيحات الأخرى. وظهر في العديد من الأفلام، ومعروف بتجسيدة شخصية (توني ستارك / آيرون مان) في أفلام "آيرون مان والمنتقمون" وأجزائهم التي تلتهم، كما جسد دور رئيسي في "شرلوك هولمز"، ويُعد روبرت داوني واحدا من أعلى الممثلين أجراً في هوليوود.