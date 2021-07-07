إيمي طلعت زكريا بصحبة بيومي فؤاد في كواليس "عودة الأب الضال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهرت الفنانة إيمي طلعت زكريا بصحبة الفنان بيومي فؤاد في كواليس تصوير مسلسل "عودة الأب الضال".

ونشرت "إيمي" صورا لها من كواليس التصوير عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "قريبا..عودة الأب الضال".

تعتمد أحداث المسلسل على حلقات متصلة منفصلة تتناول حكايات وقصص مختلفة بشكل كوميدي، ويضم 60 حلقة، وتدور القصة حول رجل أعمال غني يقع في أزمة، ولكي يخرج منها يحاول البحث عن أبنائه الـ 7 منهم من تعمل راقصة، وأخرى محامية، وبائعة كبدة، وبلوجر، وطبيبة، وتاجر فاكهة.

مسلسل "عودة الأب الضال" تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحي، إبراهيم ربيع، وإخراج أحمد عبد العال في أولى تجاربه الإخراجية، وبطولة بيومي فؤاد، عبير صبري، إيمان سيد، خالد منصور، أميرة هاني، هاجر عفيفي، نور قدري، وعدد آخر من الفنانين.