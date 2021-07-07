هيدي كرم توجه رسالة لأبطال "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة هيدي كرم، على توجيه رسالة تهنئة لأبطال فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بعد طرحه بالسينمات.

ونشرت "هيدي" بوستر الفيلم، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ألف مبروك وحظًا سعيدًا أعزائي".

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حول الزواج وما يتعلق به من قضايا اجتماعية هامة.

فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبدالعزيز وماجد الكدواني ودينا الشربيني وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف ومن تأليف أيمن وتار إخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة "أوسكار للتوزيع ودور العرض" للمنتجين لؤي عبدالله ووائل عبدالله.