نهال عنبر في ذكرى شهداء معركة البرث: "لن ينسى التاريخ ما قدمتموه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة نهال عنبر على توجيه رسالة لشهداء الواجب الوطني بمعركة البرث، وذلك بمناسبة ذكرى استشهادهم الذي يوافق اليوم 7 يوليو.

ونشرت "نهال" صورة لأبطال معركة البرث، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "النهاردة ذكرى استشهاد أبطال معركة البرث.. نسأل الله الرحمة والمغفرة، ويجمعنا بهم على خير".

وأضافت: "لن ينسى التاريخ ما قدمتموه لنا ولبلدنا مصر من تضحيات.. في جنة الخلد يا أبطال".

وحدثت معركة البرث يوم 7 يوليو عام 2017، وتُعد واحدة من أكبر العمليات التي تصدت لعنف الإرهاب وأفشلت مخططاته في شمال سيناء.

جدير بالذكر أن نهال عنبر شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "الطاووس" بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، هبة عبدالغني، أحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، خالد عليش، عابد عناني، مهند حسني، أحمد إمام، حليم، فرح الزاهد، ودانا حمدان ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز.