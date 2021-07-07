كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 7 يوليو 2021 10:48 مساءً - تسلمت النجمة العالمية جودى فوستر Jodie Foster سعفة الشرف الذهبية فى حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي الدولي فى دورته الـ74، أمس الثلاثاء.



وصعدت جودي فوستر على خشبة المسرح لتتسلم الجائزة من المخرج الإسباني بيدرو المودوفار والمخرج الكوري الجنوبي بونغ جون.

كل ما تريدون معرفته عن مهرجان كان السينمائي 2021

جودى فوستر تتسلم سعفة الشرف الذهبية من مهرجان كان - الصورة من موقع La Repubblica





ومنحت سعفة الشرف من قبل لعد من النجوم مثل جاين فوندا وجان بول بلموندو والمخرجة الراحلة أنييس فاردا.

إشادة المهرجان



ووصف رئيس المهرجان بيار ليسكور جودى فوستر بأنها "صديقة مخلصة للمهرجان"، وقال "إنها تقدم لنا هدية رائعة من خلال الحضور للاحتفال بعودة المهرجان إلى الكروازيت"، واعتبر أن "لا مثيل لهالتها اليوم، فهى تجسد الحداثة والذكاء المُشرق للاستقلال والمطالبة بالحرية".



وأشاد المهرجان بـ فوستر، المخرجة والممثلة والمنتجة الأمريكية، وعلى رحلتها الفنية الرائعة، وشخصيتها الفريدة من نوعها مع التزامها المتواضع لكنه قوي تجاه بعض القضايا الرئيسية في عصرنا.





جودي فوستر من انطلاق مهرجان كان - الصورة من موقع La Repubblica

مسيرة ناجحة





وبدأت فوستر البالغة من العمر 58 عاماً مشوارها في عالم التمثيل عندما كانت تبلغ من العمر ثلاث سنوات إذ شاركت في الإعلانات التلفزيونية لكن شهرتها بدأت في عام 1976 عندما شاركت في فيلم "سائق التاكسي"، الأمر الذي رشحها لنيل جائزة الأوسكار.



وشاركت بعد ذلك في أكثر من 40 فيلماً بحيث فازت بجائزتي الأوسكار لأحسن ممثلة عن دورها في فيلم "المتهم" الذي أنتج في عام 1988، وعن دورها في فيلم "صمت الحملان" الذي أنتج في عام 1991.