"بونغ جون هو" يعلن افتتاح مهرجان كان باللغة الكورية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 7 يوليو 2021 10:48 مساءً - افتتح "بونغ جون هو" - الحائز على السعفة الذهبية والأوسكار - مهرجان كان السينمائي هذا العام، احتفالًا بعودة السينما العالمية إلى طبيعتها في غضون عامين تقريبًا.

فريق عمل فيلم Anette- الصورة من حساب مهرجان كان على إنستغرام





وبحسب موقع "Korea herald" قال المؤلف الكوري الجنوبي باللغة الكورية خلال حفل الافتتاح الذي أقيم في مسرح لوميير الكبير: "أعلن افتتاح المهرجان الرابع والسبعين".

بونغ جون هو يعلن إفتتاح المهرجان- الصورة من حساب مهرجان كان على إنستغرام





إفتتاح المهرجان بعدة لغات

وإلى جانبه، أدلت المخرجة والممثلة الأمريكية "جودي فوستر" والمخرج الإسباني "بيدرو المودوفار" ورئيس لجنة تحكيم كان "سبايك لي" نفس الكلمات باللغات الفرنسية والإسبانية والإنجليزية على التوالي.

ماريون كوتيارد بطلة فيلم Anette- الصورة من ماريون كوتيارد على إنستغرام





"بونغ جون هو" ضيف خاص

زار "بونغ" نسخة 2021 من الحدث السينمائي الأكثر شهرة في العالم كضيف خاص بعد عامين من فوزه بجائزة السعفة الذهبية الأولى عن فيلمه "Parasite" في عام 2019.

إنه آخر فائز بجائزة كان حتى الآن حيث تم إلغاء المهرجان العام الماضي بسبب جائحة COVID-19.

ويُعد نجم "Parasite"هو ثاني ممثل كوري ينضم إلى لجنة تحكيم مهرجان كان بعد الممثلة "جيون دو يون" في عام 2014.

"بونغ جون هو" يدعم المهرجان

وقال "بونغ" إن المدير الفني لمهرجان كان "تييري فريمو" طلب منه المشاركة في المهرجان لسد الفجوة بين عامي 2019 و 2021.

قال: "برؤيتكم جميعًا هنا، لدي انطباع بأنه لم يكن هناك انقطاع. ربما كان المهرجان قد حصل على فترة راحة، لكن السينما لم تتوقف. السينما مستمرة في التقدم مثل القطار."

مساهمة كورية أخرى

كان الممثل الكوري الجنوبي "سونغ كانغ" هو أيضًا على خشبة المسرح لحضور حفل الافتتاح كعضو في لجنة تحكيم المسابقة.

وقال "سونغ" في مؤتمر صحفي عُقد بعد الحفل: "حقيقة أننا جميعًا هنا معًا هي معجزة. ولهذا السبب، إنه لشرف كبير أن أكون هنا."

"Parasite" وجائزة السعفة الذهبية

قبل عامين، اعتلى "بونغ" و"سونغ" منصة المهرجان حيث حصل فيلم "Parasite" على جائزة السعفة الذهبية.

وفي مهرجان كان السينمائي لهذا العام، تمت دعوة فيلمين كوريين جنوبيين، " Emergency Declaration " لـ"هان جاي ريم" وفيلم " In Front of Your Face" لـ"هونغ سانغ سو" ، إلى فئات غير منافسة.

24 منافسة بما في ذلك "Anette"

بدأ المهرجان - مدته 12 يومًا - في مدينة كان الساحلية الجنوبية، مع 24 فيلمًا تنافسيًا، بما في ذلك الفيلم الإفتتاحي "Anette" للمخرج "ليوس كاراكس" والذي يتنافس على الجائزة الأولى.

"Anette" هو فيلم موسيقي لعام 2021 أخرجه الفرنسيّ "ليوس كاراكس" (في أول ظهور له باللغة الإنجليزية)، بسيناريو "رون مايل" و"روسل مايل" بمشاركة "كاراكس". الفيلم مستوحى من قصة أصلية. وهو من بطولة النجوم "آدم درايفر" و"ماريون كوتيار".

وبعد عرض الفيلم تلقى مراجعات إيجابية، حيث أشاد النقاد بشكل أساسي بأداء "درايفر" و كوتيار".

جائزة الحفل الختامي

سيقدم الممثل الكوري المخضرم "لي بيونغ هون" جائزة في الحفل الختامي المقرر عقدها يوم 17 يوليو.