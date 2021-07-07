نجوم الفن يتألقون على السجادة الحمراء في أول أيام إنطلاق مهرجان كان

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 7 يوليو 2021 10:48 مساءً - عاد مهرجان كان السينمائي مجددًا عودة مظفرة بالسجادة الحمراء، ومرة أخرى يحتفل بالسينما مع عروض جانبية من الأناقة والتألق اللامع حيث ظهر نجوم الشاشة الفضية شخصيًا. وقد توافد نجوم العالم إلى جنوب فرنسا للمشاركة في مهرجان كان في نسخته الرابعة والسبعين.



الإلتزام بالإجراءات الإحترازية

النجمات يتألقن على السجادة الحمراء- الصورة من موقع ميرور



وبحسب موقع "ميرور" لا تزال الأقنعة ومعقمات الأيدي من أولويات المهرجان حيث تم وضع عدد من بروتوكولات النظافة والسلامة داخل المهرجان، والتي اشترطت ارتداء الكمامات داخل دور السينما في جميع الأوقات، لكن هذا لم يمنع الأثرياء والمشاهير من ارتداء الملابس في يوم افتتاح المهرجان.



أول من ظهر على السجادة الحمراء

هيلين ميرين- الصورة من موقع ميرور



وكان من بين أول من ظهر على السجادة الحمراء أسطورة هوليوود البالغة من العمر 75 عامًا السيدة "هيلين ميرين" التي حضرت عرض فيلم الإفتتاح "Anette" ، وهو فيلم موسيقي من بطولة "آدم درايفر" و"ماريون كوتيار".

كانت "هيلين" تبدو متألقة في ثوب شيفون أصفر لامع مع عقد مذهل من الألماس والزمرد وشعرها الأبيض في كعكة.



إفتتاح فيلم المهرجان

آدم درايفر- الصورة من موقع ميرور



من بين أول حضور المهرجان النجمة الفرنسية "ماريون كوتيار" و"آدم درايفر" على عرض فيلمهما ،"Anette" ، حيث يلعبان دور الزوج والزوجة.

افتتحت الممثلة البالغة من العمر 45 عامًا الفيلم الموسيقي الذي أخرجه المخرج الفرنسي "ليوس كاراكس" ، والذي كان عليها أن تغني أثناء أدائها مشهدًا مع "آدم" ، 37 عامًا.

المخرج ليوس كاراكس، ماريون كوتيار وسيمون هيلبرج- الصورة من موقع ميرور



قالت "ماريون": "في معظم الأعمال الموسيقية الكلاسيكية، تقوم بتسجيل أغانيك مسبقًا ثم تعيد تشغيلها على المجموعة. ولكن في الفيلم ، أراد "ليوس" أن يكون كل شيء حيًا تمامًا."

وتابعت : "لقد زاد ذلك من تعقيد المجموعة: وجدنا أنفسنا نغني في مواقف معقدة للغاية، ولكن كان هذا هو التأثير الذي كان يبحث عنه ليوس: لقد أراد إبراز الأصوات من خلال الوضع الحقيقي".



"جودي فوستر" في أبهى إطلالة لها في المهرجان

جودي فوستر- الصورة من موقع ميرور



"جودي فوستر" تتألق في المهرجان بشكل رائع حيث تتلقى السعفة الذهبية الفخرية تكريمًا على إنجازها طوال حياتها.

ظهرت الممثلة البالغة من العمر 58 عامًا لأول مرة في مهرجان كان السينمائي منذ أكثر من 40 عامًا حيث كانت تبلغ من العمر 13 عامًا فقط. فقد شوهدت لأول مرة في المهرجان عام 1976 بعد أدائها الشهير في Taxi Driver ، والذي فازت عنه بالسعفة الذهبية.



"بيلا حديد" متوهجة

بيلا حديد- الصورة من موقع ميرور



لفتت "بيلا حديد" الأنظار بعرض مذهل في فستان أبيض رائع برقبة نصفية من الشيفون الأسود، حيث أبرزت عارضة الأزياء البالغة من العمر 24 عامًا جسدها النحيف بالزي الأنيق الذي يتميز بقطار أسود.

ارتدت "بيلا" زوجًا من الأقراط المتدلية الكبيرة الماسية واستخدمت لمسة خفيفة على مكياجها لإظهار جمالها الطبيعي.



"كات جراهام" تبهر الحضور



قطعت نجمة Vampire Diaries "كات جراهام" ، 31 عامًا ، شخصية مبهرة في ثوب أخضر وأبيض بلا أكمام مع مجموعة من الخرز والألماس مدمجة في الزي.



"أندي ماكدويل" تذهل الجميع

أندي ماكدويل- الصورة من موقع ميرور



بدت نجمة Four Weddings and a Funeral "أندي ماكدويل" - البالغة من العمر 63 عامًا - مذهلة وهي تسير على السجادة الحمراء قبل حفل الافتتاح حيث ارتدت الممثلة ثوبًا أزرق فاتح، مطرز من الأعلى بتفاصيل فضية.

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