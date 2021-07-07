كل ما تريدون معرفته عن مهرجان كان السينمائي 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 7 يوليو 2021 10:48 مساءً - يعود مهرجان كان السينمائي الدولي مجددا للانعقاد بعد غيابه عام 2020 نظرا لظروف جائحة فيروس كورونا التي ضربت العالم، فيجرى وسط إجراءات احترازية استثنائية، ويتنافس في هذه الدورة جمع غفير من كبار المخرجين في العالم على السعفة الذهبية، كما تشارك فيه أسماء عربية بارزة.



المهرجان الذي ينعقد من السادس إلى السابع عشر من يوليو/تموز عام 2021، يعود مع الكثير من المحاذير الصحية بسبب جائحة كورونا ؛ فإدارة المهرجان شددت على أهمية احترام قواعد التباعد الاجتماعي، والحد من عدد الحضور في القاعات السينمائية، كما فرضت على المشاركين في المهرجان القيام باختبار الكشف عن فيروس كورونا كل 48 ساعة في حال لم يكونوا مطعمين أو تلقوا التطعيم منذ مدة تقل عن 14 يوما وسيكون مطلوبا إبراز البطاقة الصحية.

مهرجان بلا كمامات ولا قبلات



وظهر عدد من النجوم في حفل الافتتاح على السجادة الحمراء بلا كمامات، للمرة الأولى منذ انتشار جائحة "كورونا"،

لكن النائب العام لمهرجان "كان"، تيري فريمو، قال أثناء المؤتمر الصحفي للإعلان عن أفلام المسابقة الرسمية: "تعودنا تبادل القُبَل أعلى المدرج (مدرج قصر المهرجانات الذي يغطى بالسجاد الأحمر). لن نفعل ذلك لكن سيكون القلب في الموعد".



جودي فوستر- الصورة من موقع ميرور





سبايك لي



سيكون المخرج وكاتب السيناريو الأمريكي "سبايك لي" رئيس لجنة التحكيم لمهرجان كان للمرة الثانية بعد أن تمت دعوته في مارس 2021، حيث كان من المفترض أن يترأس لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي 2020.

ويرافق "سبايك لي" ضمن لجنة التحكيم خمس نساء وأربعة رجال بينهم نجم السينما الكورية الجنوبية الممثل "سونغ كانغ" الذي أدى دور رب الأسرة في فيلم "Parasite"، والمغنية "ميلين فارمر".





المخرج سبايك لي - REUTERS/​ERIC GAILLARD

مشاركة النساء



يفتتح المخرج الفرنسي ليوس كاراكس مسابقة المهرجان بفيلمه "أنيت"، وهو كوميديا موسيقية من بطولة ماريون كوتيار وآدم درايفر، تولت فرقة "سباركس" الأميركية الشهيرة كتابة السيناريو والموسيقى فيه.



وفي المسابقة أيضاً أفلام لعدد من المخرجين المرموقين سبق لبعضهم أن حصل على السعفة الذهبية، كالإيطالي ناني موريتي عن فيلمه " ثلاث طوابق"، والفرنسي جاك أوديار عن فيلم "الأوليمبياد"، وأبيشاتبونغ ويراسيتاكول عن فيلمه الأول بالإنجليزية خارج تايلاند " الذاكرة" مع تيلدا سوينتون وجان باليبار.



وتتضمن المسابقة فيلماً للمغربي نبيل عيوش بعنوان "علي صوتك - إيقاعات كازابلانكا"، وفيلماً للإيراني أصغر فرهادي بعنوان "بطل".



وفي السباق إلى السعفة الذهبية تشارك أربع مخرجات، ثلاث منهنّ فرنسيات، وهنّ ميا هانسن - لوف ("جزيرة بيرغمان ")، وكاترين كورسيني ("الشرخ")، وجوليا دوكورناو ("تيتانيوم")، إلى جانب المجرية إلديكو إينيدي ("حكاية زوجتي").



ويشدد منظمو مهرجان كان على أنهم يختارون الأفلام على أساس الجدارة، من دون مراعاة أي اعتبارات أخرى على صلة بالعرق أو الجنس أو الجنسية. لكن بعض النقاد يرون أن بعض المخرجين الرجال البارزين، يضمنون مكانهم في المهرجان بشكل دائم، حتى عندما يقدمون أعمالاً دون المستوى المطلوب.



في تاريخ مهرجان كان، لم تفز إلا مخرجة واحدة بالسعفة الذهبية، وهي جاين كامبيون عن فيلم "البيانو" عام 1993.





المخرجة التونسية كوثر بن هنية - الصورة من Arab News

الأفلام العربية المشاركة



المغربي المثير للجدل نبيل عيوش حاضر في نسخة هذا العام بفيلمه "علّي صوتك" أو "إيقاعات الدار البيضاء" الذي يشارك للمرة الأولى في المسابقة الرسمية. فيلم يقدم فيه الشباب المغربي بكل عنفوانه ونشاطه وآماله وطموحاته، شهيته للحياة والموسيقى والكتابة والغناء.



هناك أيضًا التونسية ليلى بوزيد عن فيلمها "مجنون فرح"، والمصري عمر الزهيري عن فيلمه "ريش" في أسبوع النقاد. ويحتفل أسبوع النقاد (من 7 إلى 15 تموز/يوليو)، أحد الأقسام الموازية الرئيسية لمهرجان كان، بعيده الستين هذا العام.



يشار من جهة أخرى إلى أن فيلم المخرج التشادي محمد صالح هارون "لانغي، الروابط المقدسة" يشارك في السباق نحو السعفة الذهبية.



نشير أيضا أن المخرجة التونسية كوثر بن هنية عضو في لجنة تحكيم مسابقة قسم "سينيفونداسيون" الذي أنشأه المهرجان عام 1998 للأفلام القصيرة والمخصص للمتخرجين من مدارس السينما. وكانت بن هنية قد شاركت في السابق في قسم "نظرة ما" للاختيارات الرسمية، كما وصلت إلى نهائيات الدورة الأخيرة من جوائز الأوسكار.

جناح سعودي خاص



وفي خطوة لإبراز جهود السعودية في مجال صناعة الأفلام، وخلق فرص للتعاون مع صناع السينما في العالم ،أعلنت هيئة الأفلام بوزارة الثقافة عن الاستعداد لحضورها الرسمي لمهرجان كان السينمائي الدولي في دورته 74 التي ستقام خلال الفترة من 6 وحتى 17 يوليو 2021م، وذلك من خلال جناح خاص بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة الفاعلة في قطاع الأفلام في السعودية بقيادة هيئة الأفلام وزارة الاستثمار، الهيئة الملكية للعلا، مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، مجموعة قنوات MBC، إثراء، شركة نيوم، أفلام نبراس، cinewaves، تلفاز 11، Arabian Pictures، ومجموعة من صنّاع الأفلام والمستثمرين السعوديين .

مخرج فيلم "Parasite" بونج جون هو من حفل الافتتاح - Christophe Simon/AFP/Getty Images

أفلام المسابقة الرسمية



يشارك في المسابقة الرسمية هذا العام 24 فيلما، وهذه قائمة بعناوينها وأسماء مخرجيها وبلدانهم

فيلم الافتتاح "أنيت" (ليوس كاراكاس - فرنسا)

"حكاية زوجتي" (إيلديكو إينييدي - المجر)

"بنيديتا" (بول فيرهوفن - هولندا)

"جزيرة بيرغمان" (ميا هانسن-لوف - فرنسا)

"قُدْ سيارتي" (ريوسوك هماغوشي - اليابان)

"يوم العَلَم" (شون بن – الولايات المتحدة)

"ركبة عهد" (ناداف لبيد - إسرائيل)

"علِّي صوتك" (نبيل عيوش - المغرب)

"المقصورة رقم 6" (جوهو كوسمانن - فنلندا)

"حكاية جولي في 12 فصلا" (جواكيم ترير - النرويج)

"الشرخ" (كاترين كورسيني - فرنسا)

"اللامطمئنون" (جواكيم لافوس - بلجيكا)

"الأوليمبياد" (جاك أوديار - فرنسا)

"لانغي، الروابط المقدسة" (محمد صالح هارون - تشاد)

"الذاكرة" (أبيشتابونغ ويراسيتاكول - تايلاندا)

"نيترام" (جوستين كورزيل - أستراليا)

"فرنسا" (برونو دومون - فرنسا)

"حمى بيتروف" (كيريل سيربينيكوف - روسيا)

"الصاروخ الأحمر" (شون بيكر - الولايات المتحدة)

البرقية الفرنسية" (ويس أندرسون – الولايات المتحدة)

"تيتانيوم" (جوليا دوكورانو - فرنسا)

"ثلاث طوابق" (تري بياني) (ناني موريتي - إيطاليا)

"لقد مر كل شيء على ما يرام" (فرانسوا أوزون - فرنسا)

"بطل" (أصغر فرهادي – إيران)