رسمياً.. سان جيرمان يضم سيرجو راموس

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 يوليو 2021 10:25 مساءً - منذ 50 دقيقة

في ثاني صفقة له خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أعلن نادي باريس سان جيرمان تعاقده مع النجم الإسباني سيرجو راموس قائد ريال مدريد السابق، ليقود دفاع الفريق الباريسي من الموسم المقبل.

وأصدر نادي باريس سان جيرمان بيانًا مقتضبًا قال فيه:“رسميًا، سيرجيو راموس سيرتدي رقمه التقليدي 4″.

وقال راموس في تصريحات للموقع الرسمي لباريس سان جيرمان:“الرقم 4 أقدره كثيرًا لأنني امتلكته منذ بداية مسيرتي، ورافقني طوال حياتي، وجلب لي الحظ السعيد، والكثير من الانتصارات“.

وأضاف:“الآن رقم 4 هو جزء مني كشخص ومحترف ”.

وتابع:“بالنسبة لي إنه لشرف كبير أن أكون قادرًا على حمل هذا الرقم مع مثل هذا الفريق الرائع، باريس سان جيرمان“.

وانتهت رحلة سيرجيو راموس مع ريال مدريد بعد 16 عاما قضاها بين صفوفه حيث فشل الطرفان في التوصل لاتفاق من أجد تمديد عقد المدافع الإسباني.

وقدم ريال مدريد عرضا لموسم واحد لتجديد عقد راموس وربطه بتوقيت محدد إما قبوله أو رفضه، غير أن اللاعب تأخر في منح موافقته للنادي الذي سحب عرضه مع انتهاء الموسم الكروي الإسباني.

ووافق راموس على تجديد عقده لموسم واحد فقط ولكن بعد سحب العرض، ما أنهى علاقته بريال مدريد.

ونظم ريال مدريد حفل وداع لراموس حضره فلورنتينو بيريز رئيس النادي وعائلة اللاعب.

وقال راموس في كلمته خلال حفل الوداع إنه سيعود يوما إلى ريال مدريد.