بالصورة – هيفاء وهبي: “بلدي كتير مغيّر”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 يوليو 2021 10:25 مساءً - منذ ساعتين

عبّرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن استياءها جراء الانهيار المالي والاقتصادي والاجتماعي الذي يعيشه لبنان واللبنانيين. فنشرت وهبي مقاطع فيديو في حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، تظهر في إحداهم عالقة في زحمة سير.

وعلّقت هيفا على الفيديو قائلة: “بلدي كتير مغير والناس جوا السيارات تعبانين مش طايقين حالن.. بحبه وما بدي ولا الي قلب اتركه”.

على صعيد آخر، لا تزال هيفا تحصد نجاح أغنيتها الجديدة “لو كنت” مع الفنان المصري أكرم حسني، حيث تخطت نسبة المشاهدة على “يوتيوب” الـ12 مليون.

ويشار الى أن أغنية “لو كنت”، من كلمات وألحان أكرم حسني، توزيع توما والفيديو كليب من إخراج حسام الحسيني.