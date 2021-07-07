فن ومشاهير

إليسا تبارك لفارس كرم: “مبروك يا أحلى بابا بالعالم”

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 يوليو 2021 10:25 مساءً - منذ ساعتين

إليسا

باركت الفنانة اللبنانية إليسا للفنان اللبناني فارس كرم على مولودته مريم. وكتبت إليسا في حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي قائلة: “مبروك يا أحلى بابا بالعالم. مريم رح تتعلم متلك الحب الصافي والأخلاق، وتكون متلك بنت كرم. الله يعطيها إيام حلوة يا رب”.

من جهته، أعاد فارس نشر ما كتبته إليسا، معلّقاً: “بحبا تكون متلك ستّ بمية رجّال… الله يحفظلي ياكي صديقة واخت ونجمة قد الدني بحبك”، فردت: “بحبك”.

وكان أعلن فارس أنه أصبح أباً لمولودة أنثى أسماها مريم وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي. ونشر كرم صورة من طرف يده ممسكاً بيد طفلته الصغيرة وعلق عليها: “صرت متلك بي يا بييّ مريم يا فرحتي”.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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