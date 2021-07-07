شكرا لقرائتكم خبر عن هنا عاش سامى العدل.. توثيق مبنى الفنان الراحل بالمهندسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت وزارة الثقافة ممثلة فى "الجهاز القومى للتنسيق الحضارى" لافتة "عاش هنا" على منزل الفنان الراحل سامى العدل الكائن بحى المهندسين بالجيزة، وذلك لتخليد اسمه ومكانته الفنية للأجيال القادمة.

مشروع "عاش هنا" يهدف إلى توثيق المبانى والأماكن التى عاش بها الفنانون والسينمائيون وأشهر الكتاب والموسيقيين والشعراء وأهم الفنانين التشكيليين والشخصيات التاريخية التى ساهمت فى إثراء الحركة الثقافية والفنية فى مصر عبر تاريخ مصر الحديث، يتم بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الفنية، وتتم الاستعانة بالمهتمين بتوثيق التراث الثقافى والفنى فى مصر لتدقيق المعلومات والبيانات التى يتم تجميعها، ويتم تفعيل هذا المشروع بوضع لافتة على المبنى تبين اسم الفنان الذى سكن بالمبنى، ونبذة مختصرة عن أهم أعماله وتاريخه الفنى محملة على تطبيق الـ QRوالذى يمكن استخدامه عن طريق الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية المتطورة، مما يساعد على نشر الوعى والمعرفة بتاريخ الشخصيات والمبانى الهامة على مستوى الجمهورية.

ومن الفنانين الذين وثقت منازلهم في مجال الفنون :" إبراهيم سعفان، أحمد مرعى، آمال زايد، إبراهيم حمودة، إبراهيم رجب، أبو السعود الإبيارى، أحمد توفيق، أحمد رمزى، أحمد شفيق أبوعوف، أحمد فؤاد حسن، استيفان روستى، إسماعيل عبد الحافظ، إسماعيل ياسين، السيد بدير، السيد راضى، الشيخ إمام، الفريد فرج، أم كلثوم، أمين الهنيدى، أمينة رزق، بديع خيرى، بليغ حمدى، تحية كاريوكا، توفيق الحكيم، توفيق الدقن، توفيق صالح، جمال إسماعيل، جمالات زايد، جميل راتب، جورج سيدهم، حسام الدين مصطفى، حسن الأمام، حسن البارودى، حسن حسنى، حسن رمزى، حسن عابدين، حسن فايق، حسن كامى، حسن مصطفى، حسين رياض، حسين كمال، حلمى أمين، حلمى رفلة، حمدى أحمد، خالد صالح، خيرية أحمد، داليدا، رتيبة الحفنى، رجاء الجداوى، رشاد رشدى، رشدى أباظة، رضوان الكاشف، رفعت جرانه، رياض السنباطى، رياض القصبجى، زبيدة ثروت، زكريا أحمد، زكى رستم، زكى عبد الله طليمات، زهرة العلا، زينات صدقى، سراج منير، سعاد حسنى، سعد أردش، سعد الدين وهبة، سعيد صالح، سليمان نجيب، سمير فريد، سناء جميل، سيد مكاوى، شادى عبد السلام، شادية، شفيق جلال، شفيق نور الدين، شكرى سرحان، صباح، صلاح أبو سيف، صلاح السقا، صلاح ذو الفقار، صلاح منصور، عادل أدهم، عادل خيرى، عادل صادق، عادل مكين، عاطف الطيب".

وشملت قائمة "عاش هنا": عبد البديع العربى، عبد الحفيظ التطاوى، عبد الحليم حافظ، عبد الحى أديب، عبد الرحمن الخميسى، عبد الرحيم الزرقانى، عبد العظيم عبد الحق، عبد العظيم محمد، عبد العليم خطاب، عبد الغنى السيد، عبد المنعم إبراهيم، عبد المنعم مدبولى، عبد الوارث عسر، عبدالله غيث، عدلى كاسب، عز الدين ذو الفقار، عقيلة راتب، علاء ولى الدين، علوية جميل، على إسماعيل، على أبو شادى، على الشريف، على الكسار، على رضا، عماد حمدي، عمار الشريعى، عمر الحريرى، عمر خورشيد، غالى شكرى غالي، فؤاد أحمد، فؤاد المهندس، فاروق الفيشاوي، فاروق عبد القادر، فاطمة رشدى، فايد محمد فايد، فردوس محمد، فريد الأطرش، فريد شوقى، فطين عبد الوهاب، فهمى عبد الحميد، فوزى الجزايرلى، فيروز، كارم محمود، كرم مطاوع، كريمة مختار، كمال الشناوى، كمال الطويل، كمال حسين، كمال عطية، ليلى مراد، لينين الرملى، مارى منيب، محسن نصر، محمد أمين محمد الموجى، محمد السبع، محمد الكحلاوى، محمد خان، محمد راضى، محمد رشدى، محمد رضا، محمد طه، محمد عبد الوهاب، محمد عوض، محمد نوح، محمود الجندى، محمود الشريف، محمود الطوخى، محمود المليجى، محمود ذو الفقار، محمود رضا، محمود شكوكو، محمود عبد العزيز، محمود عزمي، محمود عفت، محمود مرسى، مدحت إسماعيل عاصم، مديحة يسرى، مديحه سالم، مريم فخر الدين، معالى زايد، ممدوح الليثى، ممدوح عبد العليم، منير مراد، نادر جلال، نجيب سرور، نعمان عاشور، نور الدمرداش، هدى سلطان، هند رستم، وحيد سيف، وحيد فريد، يحيى العلمى، يحيى شاهين، يوسف الحطاب، يوسف شاهين، يوسف شريف رزق الله، يوسف وهبى".