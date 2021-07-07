أفضل 6 مسلسلات أجنبية في 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تضاعف الطلب على المسلسلات التلفزيونية العام الماضي، بفضل جائحة كورونا التي اضطرت العالم بأكمله إلى قضاء أغلب الوقت في المنزل.

ومع استمرار الأزمة، تحول اهتمام شركات الإنتاج إلى المسلسلات التلفزيونية في ظل إغلاق دور السينما، مما أسفر عن طرح مسلسلات كثيرة لاقت نجاحًا عالميًا.

واختار موقع "أفكلاب" الأمريكي أفضل المسلسلات الأجنبية التي صدرت خلال عام 2021 حتى الآن.



1- WandaVision





مسلسل "واندا فيجن" الأمريكي، بطولة إليزابيث أولسن وبول بيتاني، ومن إنتاج ديزني.

يتناول مسلسل "واندا فيجن" حياة الساحرة واندا وزوجها البطل الخارق فيجن بعد أن أخذا قرار عيش حياة طبيعية في الضواحي، لكن بعد فترة يتضح أن الأمور ليست كما تبدو.

2- Invincible





مسلسل أنيميشن "إنفينسبل" للكبار من إنتاج أمازون، وبطولة جي كي سيمونز وستيفن يون.

ويتناول المسلسل قصة مراهق يمتلك أبا بطلا خارقا، بل أنه أقوى بطل خارق على الإطلاق.



3- Rutherford Falls





مسلسل كوميدي أمريكي، بطولة جانا شميدينج وإد هيلمز.

ويتناول قصة بلدة صغيرة ينقلب حالها رأسًا على عقب عندما يقرر أحد رموزها محاربة قرار السلطات بنقل تمثال تاريخي منها.



4- Mare Of Easttown





مسلسل "ماري أوف إيستتاون"، يعرض على شبكة إتش بي أو وهو من بطولة كيت وينسليت وجاري بيرس.

ويدور حول محققة شرطة تحاول كشف ملابسات جريمة قتل في بلدة صغيرة في فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

5- Gangs Of London





مسلسل "عصابات لندن"، بطولة جو كول وميشيل فيرلي.

ويتناول قصصا من العاصمة البريطانية لندن التي مزقها صراع العصابات على السلطة لتصبح مرتعًا لسيطرة أعتى عصابات العالم.



6- Mythic Quest





مسلسل "ميستيك كويست"، بطولة روب ماكيلهيني وشارلوت نيكداو وصدر منه الموسم الثاني.

ويتناول المسلسل قصة مالك إحدى شركات تصميم ألعاب الفيديو يحاول مع طاقم عمله باستماتة الحفاظ على نجاح وتفرد لعبة الفيديو التي ابتكروها.