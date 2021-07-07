صور.. أجمل إطلالات نجمات هوليوود في مهرجان كان السينمائي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجل عدد كبير من نجوم هوليوود حضورهم في مهرجان كان السينمائي، الذي يقام لأول مرة منذ عامين، بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

ووفقًا لموقع "هو وات وير" الأمريكي انطلق مهرجان كان السينمائي 6 يوليو/تموز وسوف يستمر لمدة 10 أيام.





وظهرت نجمات هوليوود بإطلالات فريدة على السجادة الحمراء، حيث خطفت بيلا حديد الأنظار بفستانها الأبيض البسيط.





وارتدت عارضة الأزياء بيلا حديد فستانًا من تصميم جان بول جوتييه، بخط عنق مرتفع من الشيفون الأسود والذي ينسدل إلى ذيل فستان طويل.





وارتدت الممثلة ماجي جيلنهال فستانًا باللون الوردي بتصميم هندسي خلاب؛ لتحرص على لفت الأنظار بصفتها عضوًا في لجنة تحكيم المهرجان.





وظهرت الممثلة الأمريكية جيسيكا شاستاين بإطلالة جذابة بفستان أسود من تصميم دار الأزياء العالمية ديور، وإكسسوارات من تصميم شوبار.





وخطفت الممثلة الأمريكية المخضرمة جودي فوستر الأنظار بفستان أبيض أنيق من تصميم دار الأزياء الفرنسي جيفنشي.

وارتدت الممثلة الإنجليزية هيلين ميرين فستان أصفر اللون من تصميم دار الأزياء دولتشي أند جابانا.





وارتدت الممثلة الأمريكية أندي ماكدويل فستانًا مرصعًا بالمجوهرات من تصميم دار جوتشي.